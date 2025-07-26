可愛秒圈粉！《沉默魔女的秘密》聲優會澤紗彌首度來台見面會

《Silent Witch沉默魔女的秘密》聲優會澤紗彌首度來台灣舉行粉絲簽名會，特地打扮成動畫女主角「莫妮卡．艾瓦雷特」，十分可愛。（曼迪傳播提供）

2025/07/26 20:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕7月最新動畫《Silent Witch沉默魔女的秘密》正熱烈上架，而擔任女主角「莫妮卡．艾瓦雷特」的聲優（配音員）會澤紗彌更以精湛演技，詮釋角色社恐又熱情的反差，廣受好評，今（26日）首度來台舉辦簽名見面會，以角色裝扮展現可愛風格，瞬間又圈粉無數。

曼迪傳播公司代理Silent Witch在台灣昨已播放到第四集，趁著近期第24屆漫畫博覽會，邀請該動畫女主角聲優會澤紗彌來台首辦簽名會，資格組開賣即完售，也因她首次登台，特地編了莫妮卡的髮型，與粉絲相見歡。

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該動畫由輕小說改編，會澤紗彌表示，為此閱讀原作，體會角色從小獨居、不善與人交往的個性，到後來保護他人的堅定，但因莫妮卡社恐會結巴，下功夫特地讓喉嚨哽住，使語速不要太固定流暢；不過莫妮卡遇到數字會無比熱情，但自己本身數學不太在行，此處較為困難。透過此作品，得以來台灣參加活動、接受採訪，目前最後一話已收錄完成，有自信讓觀眾好好看，一起守護莫妮卡。

該部作品的Aniplex製作人奈良駿介同步來台，分享動畫製作及幕後秘辛，他表示，原作角色設定扎實，希望將角色魅力透過動畫呈現出來，而角色具無詠唱魔法的能力，與其他角色不同，需特別重視。另外，他認為每個人或多或少都有怕生的情況，但希望觀眾透過動畫，看見莫妮卡的社恐經由與人交際互動、進而成長的心境，未來也可持續關注作品中各角色的互動，也盼大家看見製作組的熱情與用心。

在與粉絲見面會的橋段中，會澤紗彌也爆了個料，表示為動畫配音時，現場聲優分2派：已閱讀原作以及希望看到腳本再發揮，所以有人到現場才驚訝劇情走向而熱烈討論的狀況。

《Silent Witch沉默魔女的秘密》聲優會澤紗彌（右）與Aniplex製作人奈良駿介（左）受邀來台，參加第24屆漫畫博覽會，分享工作心得。（曼迪傳播提供）

第24屆漫畫博覽會邀請《Silent Witch沉默魔女的秘密》聲優會澤紗彌（前右）與Aniplex製作人奈良駿介（前左）來台，舉辦粉絲見面及簽名會，簽名資格開賣即秒殺。（曼迪傳播提供）

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