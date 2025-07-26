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    白沙通梁「海菜美食節」登場 民眾共享綠金饗宴

    綠金海菜是白沙通梁特色，舉行首屆通梁海菜節。（澎湖縣政府提供）

    綠金海菜是白沙通梁特色，舉行首屆通梁海菜節。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/26 18:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙通梁社區發展協會主辦的「海菜美食節」，今（26）日在通梁村漁港前廣場熱鬧登場，吸引大批民眾熱情參與。澎湖縣長陳光復以大家長身份特別到場，與民眾一同品嚐道地、營養又美味的海菜料理，現場氣氛熱烈，更充分展現地方綠金特色與海洋文化魅力。

    陳光復表示，野生海菜的營養價值極高，盛產期為每年冬季至翌年春季。澎湖因東北季風環境優勢，非常適合野生海菜生長、產量豐富，且天氣越冷品質越好，加上澎湖海域乾淨、無污染，民眾能吃得安心又健康。

    陳光復指出，野生海菜多生長於礁岩海岸的潮間帶間，每到盛產季節，沿岸常可見一片翠綠海菜與忙於採收的居民身影。海菜俗稱「青菜仔」，更有「綠金」美譽，與「白金」土魠魚、「黑金」紫菜合稱為澎湖三金，都是澎湖珍貴的海洋資源。

    除了仙人掌外，海菜是白沙通梁另一項具代表性的特色產業。在通梁社區理事長林福瑞的大力推動下，今年首次舉辦「海菜美食節」，不僅希望推廣海菜產業，更希望藉由多元的創意料理，讓更多人品嚐並認識這項營養豐富的在地美味。

    活動現場安排一連串精彩舞臺表演，並提供許多創意海菜料理供民眾試吃，包含，銅鑼海菜燒、海菜花枝餅、海菜一口香腸、海菜炸蛋餅、蜜蜂綠海凍、海菜滑溜蛋、海菜綠金丸、海菜金元寶、Q彈海菜圓、虎皮海菜捲等，每一道都令人垂涎欲滴、讚不絕口，充分展現海菜入菜的無限可能與地方創意。

    海菜丸子可口好吃，相當受遊客喜愛。（澎湖縣政府提供）

    海菜丸子可口好吃，相當受遊客喜愛。（澎湖縣政府提供）

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