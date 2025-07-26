屏東勝利星村「嗨啤夏趴」 花式調酒賽拚創意

屏東勝利星村「嗨啤夏趴」市集今舉行「傳統及花式調酒創意大賽」，參賽者大秀花式調酒技巧。（記者葉永騫攝）

2025/07/26 18:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東勝利星村「嗨啤夏趴」市集，今天舉行「傳統及花式調酒創意大賽」，共有20組好手競技，現場吸引大批民眾湧入同歡；今日也同步啟動「夏拚 Shopping 年中慶」活動，到勝利星村消費滿500元就能抽獎，有機會把手機、禮券帶回家。

屏東縣政府攜手屏東海尼根、台啤屏東酒廠，以及多家在地酒吧與下酒菜品牌，共同打造勝利星村限定的夏日嗨啤派對，繼上週「啤酒王大賽」後，今天接棒登場的「傳統及花式調酒創意大賽」，再掀活動高潮，縣長周春米也到場同樂、讓現場氣氛更熱鬧。

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周春米表示，夏天就是最適合來一杯清涼的飲料，尤其夏夜來勝利星村輕鬆一下，來一杯啤酒或一杯調酒就是人生最快樂輕鬆的時候，只要到勝利星村消費滿500元，即日起到10月26日就能參加抽獎，歡迎大家來屏東勝利星村輕鬆快樂一下。

昨天「傳統及花式調酒創意大賽」是以屏東在地水果結合屏東酒廠紅高粱酒，考驗參賽者的創意與調酒技藝，各方好手齊聚一堂爭取最高榮譽，比賽時不少選手緊張失誤，但民眾都給予掌聲鼓勵，場面熱烈，8月2日還有限定「夜跑吧」，串連在地特色酒吧，品飲在地果香特調，帶領民眾感受夜間城市的微醺魅力。

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