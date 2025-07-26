金門、北市簽運動MOU 北市府6人團明出席海上長泳

台北市政府體育局長游竹萍（左）跨海與金門縣政府教育處長孫麗琪（右）共同簽署運動交流合作備忘錄。（記者吳正庭攝）

2025/07/26 17:53

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府、台北市政府今天續簽運動交流合作備忘錄（MOU），而且馬上生效、24小時兌現，北市府體育局長游竹萍將率團出席明天週日在金門習山湖公園舉辦的海上長泳。

金門因原訂26日「金廈泳渡」停辦，連日為後續事宜忙得不可開交，也擔心隔日海上長泳受波及；北市府此時續簽交流備忘錄，還出席相挺，「暖意」十足。

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金門縣政府教育處處長孫麗琪說，縣府2021年與台北市政府體育局展開體育運動與競技交流，2023年並針對交流項目進行新增與調整，效果顯著；雙方在大型觀光體育（金門馬拉松、金門海上長泳暨金廈泳渡），競技賽事（城市盃跆拳道、青少棒、拳擊等）及運動設施規劃與體育行政業務交流方面，以不同的城市風貌結合體育賽事，幫助體育蓬勃發展。

這分MOU由孫麗琪、游竹萍共同簽署，雙方同意透過運動領域的發展，依約定的交流實施計畫互相觀摩。

孫麗琪也向首次造訪金門的游竹萍表示，金門是閩南文化的基因庫，希望透過體育交流，能讓北市府團隊感受到金門的熱情，並期許持續強化選手交流與賽事舉辦經驗，為雙城的體育發展再創里程碑。

台北市府體育局一行6人，應孫麗琪邀請，將參加27日在烈嶼鄉習山湖公園舉辦的海上長泳；海上長泳是游竹萍上任後和金門縣府簽署備忘錄後第1個登場的合作項目，但此案以行政交流為主，游開心的說，明天會去海泳現場「拍拍手」，為選手加油打氣。

台北市政府體育局長游竹萍（左五）率領的體育團隊將出席金門海上長泳活動。（記者吳正庭攝）

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