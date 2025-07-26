不敵局部大雨 尖石竹58線路基崩塌封閉搶修中

新竹縣尖石鄉竹58線因為大雨路基局部崩塌而中斷通行。（取自竹縣府官網）

2025/07/26 17:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天下午發布訊息指出，受颱風范斯高外圍環流影響，尖石鄉境內出現局部大雨，導致鄉道竹58線5公里又600公尺處的路基崩塌，路面大面積掏空，道路路幅目測現在僅存2公尺寬，且因崩塌範圍持續擴大中，考量用路人生命財產安全，縣府工務處即時封閉竹58線前述路段禁止通行，直到搶修完成為止，還請用路人提前改道。

尖石鄉公所表示，他們是在今天下午獲報，指該鄉新樂村水田部落通往關西六曲窩的竹58線，在5公里又600公尺處的路基因為不敵近日的大雨而被掏空、崩塌，原來約3.5到4公尺不等的路寬，只剩下2公尺左右可以通行，路基崩塌的長度約15公尺，崩落的深度至少有2、3層樓高。

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考慮到近日天候依舊不穩，崩塌區有持續擴大之虞，所以跟縣府工務處溝通後決定立刻局部封閉竹58線前述災害路段，且儘速啟動搶險工程以恢復交通，後續再呈報災害復建計畫爭取復建，預估搶險工程至少也還需要2週來執行，因此呼籲用路人配合改道。

新竹縣尖石鄉竹58線局部路段路基崩塌，目前已封閉崩塌路段進行搶修。（取自竹縣府官網）

新竹縣尖石鄉竹58線因不敵颱風范斯高外圍環流帶入的局部大雨，造成5公里又600公尺處路基大面積崩塌，目前封閉搶修中。（取自竹縣府官網）

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