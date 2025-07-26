觀看罷免開票「集氣」 網推吃「剿共套餐」：水餃+貢丸湯

726罷免投票開票作業中，不少網友分享要吃「剿共套餐」水餃跟貢丸餐當晚餐。（本報合成，資料照）

2025/07/26 17:28

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726首波罷免投票進入開票階段，各界關注投票結果之際，社群平台也出現「晚餐吃什麼搭配開票」的另類討論，有網友呼籲大家透過食物與被罷藍委名字的諧音進行連結，象徵「集氣」與「咒念」。其中，「水餃」與「貢丸湯」因諧音近似「剿共」組合，意外成為開票夜最熱門的晚餐。

一名網友昨（25）日在「Threads」發文詢問，大家26日投完票晚上要吃什麼配開票？「炸雞、麻辣燙，還是直接煮火鍋邊看邊吃？」他並參考過去看國際體育賽事時，吃對方食物代表集氣的有趣習俗「對韓國吃泡菜、對日本吃壽司、對義大利吃鳳梨披薩」以起到「集氣、咒念」的作用。

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原PO建議，大家可以從自己選區或自認不滿意的立委諧音出發，例如「徐巧芯：麻油豬心、豬心冬粉、烤雞心串」、「葉元之：原汁牛肉麵」、「賴士葆：漢堡王」、「顏寬恒：大甲芋頭酥、水餃（不用買標太郎）」，並補充如果真的想不到要吃什麼，就吃「八碗大乾麵」意思一下，取個「『大八麵』，大成功」的好彩頭。

貼文曝光後引發熱議，其中最受到討論的是，被稱為「剿共套餐」的組合；水「餃」和「貢」丸湯，「等等會出門先到附近的投票所監票，吃水餃跟貢丸湯當晚餐」、「今天三餐吃水餃、貢丸湯」。

也有網友發揮創意延伸其他「應景組合」，「展翅廢翔……雞翅嗎」、「肉圓，罷完所有不適任立委！」、「必勝客-『霸』王功夫雞、『霸』味薑母鴨、『Bar』beer」、「徐巧芯選區可以吃詐…我是說炸雞心」。

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