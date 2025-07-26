日本9城市跨海設攤 「台日大港水果祭」高雄登場

「2025台日大港水果祭」一連2天在高雄舉行。（記者葛祐豪攝）

2025/07/26 16:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025台日大港水果祭」今天（26日）下午起一連2天在高雄流行音樂中心海風廣場登場，現場集結近百家攤商，推廣台日水果，更擴大邀請日本9城市跨海設攤。

台日大港水果祭今年是第2年在高雄舉行，市長陳其邁、農業部次長胡忠一、日本台灣交流協會代表今天下午出席開幕式，活動首日湧入眾多民眾，開幕式由日僑學校太鼓表演、熊本城迎賓武將隊輪番登場，炒熱氣氛；受大小朋友喜愛的台日吉祥物，高雄捷運蜜柑站長、熊本市「肥後丸」也驚喜現身，成為最吸睛的可愛焦點。

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遠道而來的日本9城市，包括熊本市、青森縣、陸奧市、秋田縣、北九州市、沼津市、沖繩縣、福島縣、茨城縣笠間市，攤位前都有不少民眾捧場。

陳其邁致詞指出，水果是台日友好交流的重要元素，高雄盛產的鳳梨、香蕉、蜜棗、火龍果等水果持續輸出日本，深受日本民眾喜愛；市府今年直送金鑽鳳梨和旗山香蕉，給日本友好城市八王子市中學生和熊本縣高校生分享。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之說，去年第一次把活動移到高雄舉辦，吸引約10萬人次；很多日本民眾喜歡台灣水果，這次活動也有日本空運來台的水蜜桃和麝香葡萄。

胡忠一說，台日水果祭今年是第4年，前2年在台北、這2年在高雄；日本8年前就買台灣水果給學校當營養午餐；2019年起，台灣與日本茨城縣笠間市簽訂協定，購買鳳梨、芒果當學校營養午餐的水果，交流密切。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，今年台日大港水果祭獲得日本城市熱情響應，歡迎民眾把握週末兩天，到高流中心海風廣場體驗台日水果盛會。

「2025台日大港水果祭」表演節目精彩。（記者葛祐豪攝）

日本9城市跨海設攤，很受歡迎。（記者葛祐豪攝）

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