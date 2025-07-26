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    看不見的救難隊！ 社安網守住6.8萬戶家庭危機

    衛福部今（26日）舉辦「114年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」。（記者邱芷柔攝）

    衛福部今（26日）舉辦「114年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」。（記者邱芷柔攝）

    2025/07/26 16:34

    〔記者邱芷柔／台北報導〕當家庭驟變、兒少受虐等困境發生時，總有一群人在第一時間挺身而出，這些社會安全網的幕後英雄，或許不在鎂光燈下，卻是撐住脆弱家庭的「看不見的救難隊」，衛福部今（26日）舉辦「114年強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮」，頒發績優團體獎10名、績優督導獎12名及績優人員獎48名，表揚來自社工、心理衛生、毒品防治、教育輔導與就業服務等領域的專業工作者與團體。

    行政院秘書長龔明鑫、政務委員陳時中、立委王正旭與衛福部次長呂建德皆親臨現場，向第一線夥伴表達敬意。龔明鑫指出，自2018年推動強化社安網以來，已布建156處社會福利服務中心，協助超過6.8萬戶脆弱家庭，並大幅降低3個月內再被通報為保護案件的比率至1.21%。

    為強化系統整合，政府也建置22處集中篩派案中心，處理通報案件達39萬件，派案評估準時率高達99.99%。在心理衛生方面，全國已有55處社區心理衛生中心，服務涵蓋率達96.99%；推動就業服務後，弱勢失業者媒合就業比率也提升至78.42%。

    呂建德提到，衛福部整合跨域專業，成立12處兒少保護區域醫療整合中心，提供嚴重兒虐案件的驗傷與心理照護，兒少發展帳戶存款率也達88%，讓更多孩子獲得更穩定的未來。此外，心理衛生社工服務個案再開案率降至3.91%，顯示三級預防策略逐步發揮成效。

    呂建德說，明年將啟動「社安網2.0計畫」，新增關懷獨居長者與新手父母育兒指導服務，深化初級預防功能，並建構數位性別暴力防治網，防堵性影像剝削危害，同時導入科技工具與資料治理，提升服務效能與精準度。

    政務次長陳時中表示，每次參加表揚活動，他都特別想強調，這不僅是對第一線人員和團體這段時間的努力，給予表揚與鼓勵，更希望大家能夠見賢思齊、吸收好的方法，做出更好的貢獻。他直言，社會安全網的工作非常繁複，現場工作人員面對的狀況多元且艱難，但每當發生社會安全事件時，外界往往批評多於理解與支持，頒獎典禮不只是獎勵個人與團體的努力，更是希望凝聚社會支持的力量。

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