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    明起中南部整週下雨！ 下週六才趨緩

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/07/26 16:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中南部注意！中央氣象署預報，明天（27日）起整週雨勢不斷，甚至有大雨或局部豪雨的機率，直到下週六（8月2日）才開始趨緩；其它地區則要注意午後雷陣雨。

    氣象署預報員劉沛滕表示，明天和後天（27日、28日）兩天受到環境處在大低壓帶的影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部短延時豪雨發生的機率，特別要留意的是明天晚上到後天白天雨勢較大，中南部、北部山區會有局部大雨短延時豪雨出現。

    劉沛藤表示，除了中南部外，明、後兩天北部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其它地區則是多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

    「下週二開始中南部更要注意，除了受大低壓帶環境影響外，還有西南風影響，會帶來很多水氣」，劉沛藤指出，南部地區不時有陣雨或雷雨，中部地區則有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區有大雨或局部豪雨發生的機率，中部地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

    劉沛滕表示，這樣的天氣型態得到下週六（8月2日）才會稍微減緩一點，但中南部仍受到西南風影響，仍是有有局部短暫陣雨或雷雨，只是比較不會大雨不斷。

    在氣溫方面，劉沛滕表示，未來一週中南部幾乎都在下雨，氣溫約在31度到33度之間，而北部、東南部也差不多，但有時候雲量較少、沒有那麼多水氣的時候，大台北和花東局部地區就有可能高溫達34度到35度左右。

    未來注意浪高。（氣象署提供）

    未來注意浪高。（氣象署提供）

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