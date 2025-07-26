超商女店員態度「冷漠」！身上便條紙會說話 秒讓數萬網友心疼

一名7-ELEVEN女店員因為拔牙不太能笑和講話，特別寫便條紙告知顧客，避免誤會，反而讓數萬名網友感到心疼。（圖翻攝自路上觀察學院）

2025/07/26 16:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友今天（26日）在網上分享，自己到超商購物時，發現結帳的女店員戴著口罩不發一語，原本以為對方心情不佳，但馬上注意到對方的制服上貼著便條紙，上頭寫著自己態「冷淡」的原因，頓時讓她心疼起該名女店員，貼文一出也吸引數萬名網友按讚。

有民眾今在臉書社團「路上觀察學院」PO照，可以看到一名7-ELEVEN女店員正在結帳，仔細看其身上貼了2張便條紙，一張位於名牌下方，寫著「這個人昨天拔牙，不太能講話，不好意思」；另外一張則是在腹部的位置，寫著「沒有不開心，不能笑，會扯到傷口」，似乎深怕自己的「冷淡」態度會讓顧客誤會。

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原PO相當心疼地表示，「各行各業尤其是服務業真的辛苦！看到這位小妹妹身上的便利貼內容。期盼大家在日常生活中要多一份體貼待人的心。離開時祝她早日康復，週末愉快。」

該貼文曝光後，吸引數萬名網友按讚，「小七店員是三大超商被折磨的不像人的那群」、「我只看到服務業悲哀到還要對顧客特別交代自己的狀況」、「先講清楚，怕被客訴，畢竟奧客真的多」、「戴口罩還要人笑，他是來上班又不是來賣笑的」、「服務業要做成這樣真的很可憐」、「真覺得『服務業』這三個字害一堆工作者扛一堆不該扛的」、「很多誤會都是先入為主，我相信妹妹沒有這樣做，絕對會遇到奧客找麻煩」。

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