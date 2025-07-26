「完全暈開！」疑印泥太濕網疑變廢票 選務人員回應了

印泥太溼導致「暈開」，讓不少網友擔心自己的選票成廢票，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/07/26 19:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（26日）有民眾在大罷免投票日去投票，反映某些地區的印泥濕到誇張，印章一蓋印泥都來不及乾馬上就對摺起來，因此擔心變成了「無效票」。對此，有選務人員解釋，若非「故意」重複蓋章，就算圖案模糊或沾染，只要蓋在欄內，仍會算是有效票。

網友在社群平台Threads指出，投票日一早前往投票所，結果發現印泥異常濕潤，「一蓋下去整個暈開，真的哭出來，大家千萬小心！」、「北區的也超濕超暈…吹到確定乾了才拿出去投箱子」，沒想到貼文一出，不少人也遇到相同的事，然而現場的引導人員保證，「這樣不會是廢票，還催快點投進票箱」，因此讓許多人好奇，如果印泥不小心暈開，會不會讓自己的票變成「無效票」。

請繼續往下閱讀...

對此，粉專黑暗流浪者解釋，遇到印泥過濕的情況，可能是選務工具是新的緣故，「不只印泥是新的，連筆都是新的，麥克筆甚至還沒拆封」。選務人員指出，只要能明確判斷是因為印泥過濕所導致的沾染，而非「故意蓋兩個章」，就會被視為有效票；但若是不小心以手印蓋到，則會被視為無效。

粉專也提醒監票民眾，若現場有投開票所錯誤將因印泥過濕而暈開的選票判定為無效票，應立即提出異議「那是有效票，不能算無效票。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法