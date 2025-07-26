不再貼著牆走！ 彰市這校今年底就有全新通學步道

彰化市東芳國小圍牆外道路狹窄無人行空間，學童上下學往往要貼著牆壁走，避開與車爭道。（縣府提供）

2025/07/26 15:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕老學校更需要！彰化市東芳國小緊鄰國道1號與多條重要道路，車流密集，校園周邊卻缺乏完整人行道，學童時常得貼著牆邊、走在車道旁通行，讓家長相當擔心。縣府今年投入約519萬元，預計7月31日展開通學步道改善工程，盼在12月底前完工，讓學童多一分安全空間。

「孩子每天走馬路，真的很怕出事。」有家長直言，東芳國小的通學路線從彰馬路61巷一路接到彰鹿路彰水路等大小馬路，沿線不是巷弄彎窄、就是人行道中斷不連貫，學童與汽機車爭道，很危險。

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這次工程將拆除舊圍牆並內縮，新增長度約300公尺人行步道，並設置半阻隔式圍籬、綠籬、4處無障礙斜坡道與導盲設施，同時優化家長接送動線與校門前的行穿線，希望讓學童有一條穩定、安全的通行路線。

當地居民指出，東芳國小周邊通往永芳社區、國1彰化交流道及線東路等多條道路，一到尖峰時段，整條路都被車擠滿，通學步道工程可說是拖太久，終於等到了，期盼能如期完工，讓老校也能享有新校上下學的便利與安全。

縣府工務處指出，這項工程是內政部「永續提升行人安全計畫」的補助案之一。去年至今，中央已核定補助彰化縣約5.3億元，將改善19所學校的通學環境，東芳國小是其中一例。未來也會持續向中央爭取經費，確保學童通學更安心。

彰化市東芳國小校門口串聯到大小馬路，道路狹窄，缺乏完整的行人步道。（縣府提供）

彰化市東芳國小通往大小馬路，車流複雜，地方要求改善學童通行安全已久。（縣府提供）

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