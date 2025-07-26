他大秀自創料理「竹筍冰沙」 一票人驚呼：邪教黑暗料理！

日前有網友分享，他突發奇想自製了一道名為「竹筍冰沙」的創意料理與食譜，引起大批網友議論。示意圖。（資料照）

2025/07/26 16:23

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日來臨，找點涼爽的食物吃吃喝喝也能有點消暑的效果。日前有網友分享，家人很喜歡吃涼拌竹筍，近來恰好是竹筍產季，於是他突發奇想，自製了一道名為「竹筍冰沙」的創意料理與食譜，大讚新吃法非常美味，貼文一出，引起大批網友議論，更有不少人直呼根本是全新的黑暗料理！

該名網友23日在Dcard以「意外還滿好喝的竹筍冰沙！」為題發文，根據原PO在內文描述，因為家人很喜歡吃涼拌竹筍，所以他前往大賣場購買大量竹筍，又想到竹筍吃起來很清甜，因此嘗試製作看看「竹筍冰沙」。不僅如此，原PO還分享竹筍冰沙的食譜，材料包含竹筍、冰塊、養樂多，並提到需要準備一個果汁機。

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從原PO的描述顯示，先冷水下鍋煮熟15塊竹筍，等到竹筍放涼後，再將它們、半包冰塊以及200ML的養樂多，一起放入果汁機打成冰沙，最終成品令原PO喝完後直呼，「意外地超級好喝！」，另外他提到原本有嘗試加入牛奶調味，但是他覺得那股味道沒有想像中好喝，於是決定改用養樂多，沒想到效果異常好到令他驚艷。

該文一出，掀起不少網友網友熱烈討論，眾人對於原PO的大膽挑戰感到非常驚訝，「竹筍...冰沙？」、「好有創意的混搭飲品」、「想像力是我的超能力」、「好想知道是什麼味道」、「這道料理實在太前衛了」、「蛤？你再說一次你煮了什麼？」、「我喜歡吃竹筍，但這個...超出我的想像！！給你頭銜竹筍冰沙超人！」。

也有網友覺得，這道料理創意屬於「邪教」、「黑暗料理」的範疇，「我還是喝竹筍湯好了」、「不行...真的不行，竹筍涼拌吃就可以了」、「為什麼不直接吃涼拌的就好、要用喝的」、「太怪了吧？！超愛吃竹筍和冰沙（分開分開）的我還是望之卻步」「點進來看前以為是涼拌竹筍沾醬油、點進來看以後想說這什麼食物」、「竹筍很甜才該直接吃涼筍啊，有口感又清甜，炸（榨）成汁我看不懂」。

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