為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    他大秀自創料理「竹筍冰沙」 一票人驚呼：邪教黑暗料理！

    日前有網友分享，他突發奇想自製了一道名為「竹筍冰沙」的創意料理與食譜，引起大批網友議論。示意圖。（資料照）

    日前有網友分享，他突發奇想自製了一道名為「竹筍冰沙」的創意料理與食譜，引起大批網友議論。示意圖。（資料照）

    2025/07/26 16:23

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日來臨，找點涼爽的食物吃吃喝喝也能有點消暑的效果。日前有網友分享，家人很喜歡吃涼拌竹筍，近來恰好是竹筍產季，於是他突發奇想，自製了一道名為「竹筍冰沙」的創意料理與食譜，大讚新吃法非常美味，貼文一出，引起大批網友議論，更有不少人直呼根本是全新的黑暗料理！

    該名網友23日在Dcard以「意外還滿好喝的竹筍冰沙！」為題發文，根據原PO在內文描述，因為家人很喜歡吃涼拌竹筍，所以他前往大賣場購買大量竹筍，又想到竹筍吃起來很清甜，因此嘗試製作看看「竹筍冰沙」。不僅如此，原PO還分享竹筍冰沙的食譜，材料包含竹筍、冰塊、養樂多，並提到需要準備一個果汁機。

    從原PO的描述顯示，先冷水下鍋煮熟15塊竹筍，等到竹筍放涼後，再將它們、半包冰塊以及200ML的養樂多，一起放入果汁機打成冰沙，最終成品令原PO喝完後直呼，「意外地超級好喝！」，另外他提到原本有嘗試加入牛奶調味，但是他覺得那股味道沒有想像中好喝，於是決定改用養樂多，沒想到效果異常好到令他驚艷。

    該文一出，掀起不少網友網友熱烈討論，眾人對於原PO的大膽挑戰感到非常驚訝，「竹筍...冰沙？」、「好有創意的混搭飲品」、「想像力是我的超能力」、「好想知道是什麼味道」、「這道料理實在太前衛了」、「蛤？你再說一次你煮了什麼？」、「我喜歡吃竹筍，但這個...超出我的想像！！給你頭銜竹筍冰沙超人！」。

    也有網友覺得，這道料理創意屬於「邪教」、「黑暗料理」的範疇，「我還是喝竹筍湯好了」、「不行...真的不行，竹筍涼拌吃就可以了」、「為什麼不直接吃涼拌的就好、要用喝的」、「太怪了吧？！超愛吃竹筍和冰沙（分開分開）的我還是望之卻步」「點進來看前以為是涼拌竹筍沾醬油、點進來看以後想說這什麼食物」、「竹筍很甜才該直接吃涼筍啊，有口感又清甜，炸（榨）成汁我看不懂」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播