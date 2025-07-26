崩坍樹倒、溪水暴漲 玉山「瓦拉米步道」續封閉

玉山東部園區受大雨重創，瓦拉米步道仍有多處崩坍樹倒，以及溪水暴漲阻斷情況，將持續封閉搶修。（玉管處提供）

2025/07/26 15:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區日前受颱風外圍環流大雨影響，停止入園登山超過1週，今起開放包括玉山主峰線等多處登山路線，惟東部園區因受大雨重創，瓦拉米步道仍有多處崩坍樹倒、溪水暴漲等災情，以致持續封閉，1週內恐難復通，玉山國家公園管理處將派員挺進搶修，盼儘速恢復步道通行。

玉管處表示，瓦拉米步道在登山口過後500公尺就有一處大崩坍，之後沿路都有溪水暴漲阻礙通行，在8.3公里處也有大量樹倒情況，雖近日已派員巡查，但因山區大雨，導致步道受阻被迫撤退，目前瓦拉米步道仍封閉，現階段將先設法搶修步道0.5公里處的崩坍，盼在不用申請就可入園的路段，能先搶通開放進入。

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玉管處也說，今雖開放玉山主群峰線、八通關西段、南二段線、秀姑巒線，以及南橫三山、庫哈諾辛山、關山線，但因山區降雨機會大，且風災後地質不穩、常有落石，山友入園務必謹慎評估，以維護自身安全。

玉山東部園區受大雨重創，瓦拉米步道仍有多處崩坍樹倒，將持續封閉搶修。（玉管處提供）

玉山東部園區受大雨重創，瓦拉米步道仍有多處崩坍樹倒，將持續封閉搶修。（玉管處提供）

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