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    首頁　>　生活

    她發票中獎苦笑不願去領！網友一看明細泛淚：節哀

    網友購買母親喪葬用品，意外中獎。發票示意圖。（資料照）

    網友購買母親喪葬用品，意外中獎。發票示意圖。（資料照）

    2025/07/26 15:32

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在「Dcard」發文，附上一張二聯式發票說，中了1000元卻沒有去領。仔細一看發票明細，竟是遺體袋與往生被等喪葬用品，原PO透露，那是母親過世時，「最痛苦的時刻買下的東西」，但她也感謝媽媽，在離開時不忘告訴她未來會「會很幸運地走完接下來的路」。

    原PO在Dcard上發文 ，貼出一張葬儀社開出的手寫二聯式發票，可見買了遺體袋和往生被，一共1500元。原PO說，她平時連200都很少中獎，卻沒有去領那張中了1000塊的發票，看著那張中獎發票苦笑出來，因為害怕去兌獎時超商人員的表情。

    原PO說，她看著發票，連自己都會有點忌諱，「有點感傷，有點止不住淚水，那是我這輩子最痛苦的時刻買下的東西，也是我最不想買的」。最後她也說，「謝謝媽媽走的時候還不忘告訴我，我會很幸運的走完接下來的路。」

    實際根據原PO附上的照片，可見是112年3、4月份發票，實際上對中末3碼，獎金額應為200而非1000元，疑為時間久遠記錯。

    貼文下方，網友紛紛留言幫原PO加油：「妳會一直幸運的」、「這是媽媽的祝福，她在天上照看著你，你會很好的」、「我阿公離開的時候要圓滿桌聚餐買飲料，也中1000也是我阿公算是請他子孫的一種方式」、「我爸過世的時候也是留下一張中獎的發票」、「是媽媽給妳的小小祝福 祝福你還是要記得生活中有些小幸運喔」。

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