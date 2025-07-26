點牛腱竟送來「老鼠肉」？網驚呆：以後不敢買了

網友驚見「老鼠形狀」的牛腱肉塊，嚇到懷疑點錯餐，引發網友熱議。（擷取自Threads）

2025/07/26 15:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外送餐點竟出現驚悚畫面？有網友近日透過外送買了一份「牛腱腸粉」，打開餐盒一看，只覺得肉塊形狀詭異，仔細一看竟神似一隻躺平的老鼠，當場嚇出冷汗，驚呼「我點的是牛腱對吧？寧可看到鬼也不要看到老鼠」！照片曝光後，也引起網友熱議。

網友在社群平台Threads分享，最近在一間港式餐廳點外送，原本只是想吃1份「牛腱腸粉」解饞，沒想到一打開餐盒瞬間崩潰！只見腸粉上頭擺著一塊巨大牛腱肉，形狀詭異得驚人，不但輪廓神似老鼠，連「尾巴」都清晰可見，讓原PO不忍直呼，「本人非常害怕老鼠，寧可看到鬼也不要看到老鼠，我一打開就是長這樣了，完全沒有雕刻過之類的，我也不懂幹嘛不切片包在裡面」。

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照片曝光後，引起網友熱議「不好意思，但是真的很像老鼠屍體躺在上面」、「河粉給腸粉？這家到底是越式還是港式」、「為什麼大家都要貼真正的老鼠在底下！嚇鼠了」、「廚師不小心掉進鍋裡了」、「這其實是橫切的牛腱，那條像尾巴的其實是筋」。

另外，也有網友指出，「在豬肉的切法中，老鼠肉和腱子肉是兩個不同的稱呼，老鼠肉是俗稱，因其形狀像老鼠而得名，而腱子肉則是較為正式的名稱，指的也是這個部位，腱子肉台語也叫老鼠肉。確實長得很像」、「腱子肉俗稱就是老鼠肉，終於知道為什麼了，老闆好歹切一下啊！」。

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