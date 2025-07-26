新北板橋公有停車塔傳故障困車5天 交通局：廠商完全吸收交通影響花費

新北市板橋區的公有莊敬立體停車場傳出機械式停車塔故障，維修多日。（翻攝Google Map）

2025/07/26 14:59

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區的公有莊敬立體停車場傳出機械式停車塔故障，維修多日，車主無法取車，一名車主發文指控，認為檢修效率緩慢，廠商給予一天最多1000元補助方案，對於外縣市通勤車主來說過少。交通局停車管理科長吳清哲指出，經向廠商了解，預計下週四可完全修復，廠商也將完全吸收車主的交通影響花費。

一名車主在「爆料公社」指控，莊敬停車場B塔故障5天，臨停、月租車位的車子都出不來，廠商採取逐一排除問題的方式，以拆A塔零件來裝B塔才檢修，但效率緩慢，不知車子要卡多久，停車場配套為補助一天最多1000元。這名車主認為，單日補助對於來往外縣市的人來說過少，故障期間如果停收臨停費，月租費也應該要折抵。

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吳清哲指出，廠商說明，原本只有A塔因電壓影響設備，有2台車受困其中，不過車主表示沒有要出去；B塔部分廠商還在確認有多少車受困，因部分材料要從海外進口，預計下週四可完全修復。

至於費用部分，吳清哲說，並非只有上限單日1000元，廠商表示將全力補助，全部吸收車主的交通影響；故障期間臨停免費，月租部分則會做相應扣除。

莊敬立體停車場位於板橋區雙十路，屬新北市府公有財產，周邊有許多餐廳與住宅，停車場有7個停車塔、共280個停車位。

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