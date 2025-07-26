雲嘉南就博會3000職缺 月薪上看10萬不是夢

台灣矽科宏晟開出研發工程師月薪高達10萬元，吸引民眾求職。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/26 14:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今（26）日在台南成功大學中正堂舉辦今年度最大規模的雲嘉南區就業博覽會，集結50家企業、釋出近3000個職缺，超過8成薪資3萬起，更有企業開出10萬的研發工程師職缺，積極搶才，現場氣氛熱絡。

參展企業橫跨科技、製造、零售、餐飲與服務業，包括矽品精密、台灣矽科宏晟、南光製藥、聯亞科技、全聯與麥當勞等。其中最吸睛的是台灣矽科宏晟開出研發工程師月薪高達100K（10萬元），矽品精密則以67K徵求設備工程師，王品餐飲提供60K徵求儲備店長與主廚，待遇優渥，成現場焦點。

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1名剛畢業的林同學表示，現場不僅可直接面試，科技職缺選擇也多，對新鮮人是極大鼓勵；另位23歲洪小姐表示，已歷經4份工作，因上1份派遣公司業務終止而失業，這次來尋找新機會。海洋委員會海巡署設攤招募人才，也有家長來為孩子詢問探路。求職民眾更稱讚免費證件照拍攝與專人彩妝服務，讓人倍感貼心。

勞動力發展署副署長林世昌指出，這次博覽會近9成為雲嘉南在地職缺，約8成不限制經驗，對剛畢業的新鮮人或想轉職的民眾而言，是絕佳的媒合平台。

今年活動也全面導入「E化面試叫號系統」，求職者可透過手機訊息或現場螢幕等候叫號，無需排長隊，大幅提升效率。現場同時設有職涯諮詢、AI面試體驗、職訓諮詢、創客展示等多元服務。

此外，現場也設有「產業互動區」、「職業訓練成果展示區」、「YS青年服務區」、「銀髮就業宣導區」與「多元培力成果展示區」，讓求職不只是找工作，也能收穫知識與信心。

海洋委員會海巡署設攤招募人才。（記者洪瑞琴攝）

免費證件照拍攝貼心服務。（記者洪瑞琴攝）

活動導入「E化面試叫號系統」，動線流暢。（記者洪瑞琴攝）

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