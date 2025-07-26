綠色不一定最甜！ 專家曝麝香葡萄「4大」挑選重點

一則貼文分享「麝香葡萄挑選技巧」，其中原文指出，外表微黃的麝香葡萄比起綠色的更香甜。（法新社）

2025/07/26 15:42

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾選購水果最在意的甜度與新鮮度。一則貼文分享「麝香葡萄挑選技巧」，其中原文指出，外表微黃的麝香葡萄比起綠色的更香甜。旅日台灣作家「魚漿夫婦」轉發此貼文後，引起網友熱議。

網友青髪のテツ（@tetsublogorg）日前在X上分享該如何挑選麝香葡萄。他指出，若想挑選香甜又新鮮的麝香葡萄，可從幾個特徵著手，包括果枝翠綠、果粒緊密、表面附著果粉、外表色澤略帶黃意。他也補充說，「黃色的麝香葡萄比較甜，綠色的則較清爽」。

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貼文曝光後，引起網友熱議，不少人一直以來認為「綠色」的才代表新鮮與高品質。對此，「魚漿夫婦」也在臉書發文表示，原文來自X上知名的野菜蔬果專家，曾出版書籍，具相當影響力。魚漿夫婦認為這樣的說法打破了過去大家對麝香葡萄的印象，並指出自己也覺得綠色的比較新鮮，同時詢問網友「不知道大家是不是也有跟我一樣的看法」？

文章一出，許多網友紛紛留言，「黃色感覺稍微過熟，吃過覺得有點太甜。比較偏好綠色，香氣也比較明顯。看個人追求是甜度還是香氣了」、「日本人主管說黃的才是熟了會更甜更好吃，但麝香葡萄改成這麼甜了，還要熟成到更甜，吃起來真的很噁心。另外果粒空隙那個每個地區生產的本來就不太一樣，不是分辨好壞的依據之一」。

另有相關專業人士針對熱門品種「晴王麝香葡萄」提出建議，「我們農研機構研發的晴王麝香葡萄，也有專業的栽培方法。給大家一些建議，每一串的果實數，不要超過35到40粒，每粒的大小應該要有日幣5元硬幣以上的大小，有果粉表示新鮮。長在內部被其他果實阻擋造成畸形果，數量越少越好，表示有認真栽培管理」。

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