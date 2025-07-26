店員舔抹布？高雄「義式屋古拉爵」爆食安爭議 業者道歉將懲處

高雄義式餐廳爆食安爭議，店員疑舔櫃枱影片引發熱議，衛生局立刻派人前往稽查。（衛生局提供）

2025/07/26 14:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某知名百貨內的「義式屋古拉爵」遭網友在社群網站投訴有店員先舔抹布再舔餐檯，引發食安憂慮，網友直呼沒衛生，高市衛生局今（26）日獲報派人前往稽查，業者坦承被拍影片情節並道歉，遭衛生局開罰3萬元。

衛生局強調，有關民眾於社群媒體反映前鎮區某百貨餐飲店員工舌頭舔用餐區平台，涉食品安疑慮一案，針對社群影片所示，將依據現場查察結果釐清。若影片所示行為違規屬實，依照「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」規定：「廚房之工作人員於工作中必須穿戴整潔之工作衣帽，防止頭髮、頭屑或其他雜物落入食品中，必要時應戴口罩；試吃時，應使用專用之器具。」違者可依《食品安全衛生管理法》第47條，對業者裁罰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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衛生局呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」加強從業人員及作業場所衛生管理，以維護消費者健康。

業者「雲雀國際」也回應，強調公司已確認影片屬實，此為員工個人行為，「已違反職業操守與食品衛生規範的行為，我們深感震驚並嚴正譴責」，並強調，向所有顧客與關心本品牌的朋友們致上最誠摯的歉意。

「雲雀國際」聲明如下： 1.涉事員工2025/07/25當天、已即刻停止排班，並告知此社員家長及老師，並將依內部程序懲處，絕不寬貸。 2.古拉爵高雄夢時代店，於事發當日進行全面消毒與食材全面廢棄及內部稽查。 3.總公司立即對全省門市所有社員的行為準則與衛生安全再教育。 4.杜絕類似事件再次發生，強化社員基本教育及內部稽核。 雲雀重視每一位顧客的信任，也願意誠實面對問題，並從錯誤中徹底檢討與改進，再次向所有顧客與支持者 深深致歉，將會更嚴謹、更努力，守護您對我們的信任。

高雄義式餐廳爆食安爭議，店員舔抹布影片引發熱議，衛生局立刻派人前往稽查。（衛生局提供）

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