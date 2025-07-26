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    收到女兒的父親節祝賀影片 鍾東錦哭了

    鍾東錦的獨女遠在美國紐約求學，也藉此活動捎來父親節祝賀影片，讓鍾東錦也因思念女兒，不禁落下男兒淚。（翻攝鍾東錦臉書）

    鍾東錦的獨女遠在美國紐約求學，也藉此活動捎來父親節祝賀影片，讓鍾東錦也因思念女兒，不禁落下男兒淚。（翻攝鍾東錦臉書）

    2025/07/26 13:49

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天是大罷免投票日，苗栗縣沒有罷免投票。縣府上午舉辦今年度全縣模範父親暨好人好事代表表揚大會。縣長鍾東錦的獨女遠在美國紐約求學，也藉此活動捎來父親節祝賀影片，讓鍾東錦也因思念女兒不禁落下男兒淚。

    表揚大會在苗栗市千璽會館舉辦，以「父愛如山、善行如光」為主題，鍾東錦偕妻子陳美琦，與立委邱鎮軍、多名縣議員、鄉鎮長等人場致意。鍾東錦夫婦頒贈「宏揚父德」、「造福人群」賀匾，肯定父親們為家庭的付出及好人好事代表樂善好施、熱心公益的精神。

    會中，陳美琦也獻花給鍾東錦賀節，同時播放女兒隔海祝福鍾東錦父親節快樂的影片，鍾東錦也因思念女兒，不禁落淚，不時拿出手帕擦淚。

    獲表揚的苗栗縣模範父親為，獅潭王新飛、卓蘭詹守義、大湖吳杞勳、泰安彭約翰、頭份林光男、黃英三、南庄張裕智、三灣溫福柾、造橋張榮鑫、竹南陳喜雄、林煌星、後龍鄧秀朗、苑裡邱蓮樹、通霄邱忠義、銅鑼陳添連、三義王克海、西湖黎旭欽、苗栗邱輝男、詹永光、頭屋謝正雄、公館邱永豐。

    好人好事代表為，獅潭陳秀蘭、卓蘭江榮福、大湖陳寶玉、泰安陳建福、頭份楊蘭英、蘇文堂、南庄翁興鈞、三灣張金源、造橋江見蘭、竹南謝清水、林世帆、後龍陳維洲、苑裡許丹瑜、通霄林冠忠、銅鑼賴國昌、三義吳家煜、西湖邱美智、苗栗劉祥軍、劉勝光、頭屋江雪玉、公館劉清乾。

    苗縣府表揚全縣模範父親。（圖由苗縣府提供）

    苗縣府表揚全縣模範父親。（圖由苗縣府提供）

    苗縣府表揚全縣好人好事代表。（圖由苗縣府提供）

    苗縣府表揚全縣好人好事代表。（圖由苗縣府提供）

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