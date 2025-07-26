風災大停電 太陽能小型儲能系統小兵立大功

1套太陽能小型儲能系統白天能發電給2至3台的節能水車使用。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/26 13:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風挾16級最大陣風肆虐嘉義縣，電桿倒斷多達1923支，沿海養殖區大多停電逾10日，很多魚蝦因停電水車無法運作致水中缺氧而暴斃。不過擁有太陽能小型儲能系統的漁民，由於可以維持最基本的水車運作，將損失降到最低，在這次風災發揮小兵立大功的效果。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，為輔導傳統養殖漁業產業鏈創新升級，嘉義縣政府除推動智慧漁業輔導計畫，也針對漁產業產銷鏈所需的創新、研發或節能設備予以補助，協助漁民引進新型態養殖設備。太陽能小型儲能系統補助上限為設備採購金額的1/2，每人補助上限為35萬元。目前全縣有4個養殖戶建置5套裝置，其中2套由縣府補助，另3套是漁業署補助，在縣政府率先推動後，中央後來也將其納入補助設備項目。

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張建成指出，太陽能小型儲能系統的實用性通過這次丹娜絲風災考驗，1套裝置白天能發電給2至3台的節能水車使用，還能順便儲能給鋰電池，晚上還能供1至2台水車繼續使用。由於光電板在陰天還是有發電效果，可以輔助發電機，不至於使用過度而損毀。

義竹鄉漁民黃佳煌說，漁池的兩套太陽能小型儲能系統，平時白天就能省電約8成，晚上5成，這次風災大停電，更發揮救急功效，白天水車可維持最基本的運作，晚上配合發電機，確保水中溶氧量，得以撐過10幾天的無電黑暗日子，魚蝦的死亡率相對輕微，慶幸在前年申請補助裝置兩套。

太陽能小型儲能系統平時就能節電，風災停電更派上大用場。（記者蔡宗勳攝）

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