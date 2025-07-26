投完罷免票 來漫博會與爆乳Coser心跳撩戰

第24屆漫畫博覽會在世貿一館舉行，第3天人潮湧入。（記者吳柏軒攝）

2025/07/26 13:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕今（26日）中選會舉辦各地立法委員罷免投票案，也是第24屆漫畫博覽會第3天，適逢週末、世貿一館的展場人氣持續熱鬧滾滾，主辦方統計前2天已湧入逾24萬人潮，今各家漫畫出版社、電玩、模型玩具廠商也大顯神通，甚至找來爆乳Coser挑逗粉絲大玩心跳監測遊戲，亦有55家攤位響應文化部文化幣消費。

主辦單位中華動漫出版同業協進會表示，漫博會24日展到28日，集結漫畫、動畫、電玩、遊戲、玩具、音樂、VTuber、文創等大型展會，也找來台、日、韓等動漫作家、聲優、製作人在舞台與粉絲簽名會，台日偶像女團也輪番上陣，各家廠商也找來許多精心打扮的角色扮演Cosplayer（簡稱Coser）吸引人潮。

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動漫協進會指出，各家也趁勢推出周邊商品、一番賞、電玩機台等，現場1200攤宛如大型「電動間」遊樂場及ACGE嘉年華；而為響應文化部推動藝文消費、振興文創產業政策，漫博會也第三度號召攤商響應文化幣支付機制，今年共有55家攤位提供特定商品使用文化幣。

韓國手遊廠商《遺忘之劍》找來一排爆乳Coser，與粉絲大玩「心跳撩戰舞台」遊戲。（記者吳柏軒攝）

韓國手遊廠商《遺忘之劍》找來一排爆乳Coser，與粉絲大玩「心跳撩戰舞台」遊戲。（記者吳柏軒攝）

漫博會吉祥物「漫寶」（右）與宇峻澳丁旗下《三國群英傳》IP角色Coser合影。（記者吳柏軒攝）

第24屆漫畫博覽會結合台灣國際電玩電競產業展，現場也擺放電腦讓玩家體驗《最終幻想14》繁體中文版的遊戲畫面。（記者吳柏軒攝）

Coser苔苔扮演《龍石戰爭》的人氣角色克勞迪婭，在第24屆漫畫博覽會中展現英姿。（記者吳柏軒攝）

Coser水躍魚Sakana在漫博會進口模型攤位（鉅霖）中，扮演手遊《蔚藍檔案》的角色－黑化版「砂狼白子」，裝扮吸睛。（記者吳柏軒攝）

Coser水躍魚Sakana在漫博會進口模型攤位（鉅霖）中，扮演手遊《蔚藍檔案》的角色－黑化版「砂狼白子」，裝扮吸睛。（記者吳柏軒攝）

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