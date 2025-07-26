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    明起雨彈來襲至少7天! 颱風論壇示警：要有下到生菇準備

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，范斯高、竹節草、91W這三個系統會整合成一個超大的低壓帶，台灣就位於低壓帶中，明天起會有旺盛對流、雷雨帶，至少會持續7天。（圖擷取自臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，范斯高、竹節草、91W這三個系統會整合成一個超大的低壓帶，台灣就位於低壓帶中，明天起會有旺盛對流、雷雨帶，至少會持續7天。（圖擷取自臉書）

    2025/07/26 14:19

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨2時還是輕度颱風的竹節草，上午8時已經減弱到完全消失，連熱帶性低氣壓都不夠格。對此氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，范斯高、竹節草、91W這三個系統未來會逐漸整合成一個超大的低壓帶，台灣就位於低壓帶中，明天（27日）起會有旺盛對流、雷雨帶，至少會持續7天。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，竹節草也減弱為熱帶性低氣壓了，已裸奔到日本那霸附近，范斯高目前在馬祖東北方，而他的殘留雲系也重新組成熱帶擾動91W，這三個系統未來會逐漸整合成一個超大的低壓帶，台灣就位於低壓帶中。

    粉專指出，明天（27日）起，西南風稍微增強，並與低壓帶環流在台灣上空交會，激發旺盛對流、雷雨帶。

    粉專提醒，這樣得天氣格局預計將維持好幾日，容易下雨的日子 至少會持續7天，尤其中、南部地區下雨時間長、伴隨大雨，大家要有下到生菇的心理準備囉。

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