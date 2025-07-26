新加坡馬來虎「Arhaa」抵台 期與台北動物園雌虎「Shima」配對

台北市立動物園今（26日）宣布，新加坡動物園的3歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，期望未來園內的雌虎「Shima」進行配對。（台北動物園提供）

2025/07/26 12:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園今（26日）宣布，新加坡動物園的3歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，期望未來園內的雌虎「Shima」進行配對，在全球馬來虎域外保育計畫下，共同為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。

台北動物園表示，在全球馬來虎域外保育計畫下，台北動物園與新加坡動物園共同合作，透過個體調度促成新的繁殖配對及血緣更新，目標即在鞏固馬來虎域外安全族群；繼今年與新加坡動物園的雙向借殖合作，雌性馬來虎「Serikin」於2月25日由台北動物園前往新加坡動物園，而新加坡動物園的馬來虎雄性個體「Arhaa」則於7月25日晚間平安抵達台北動物園，將在為期1個月的檢疫期後，嘗試與雌虎「Shima」配對，期待能為極度瀕危馬來虎的族群延續貢獻力量。

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台北動物園介紹，「Arhaa」於2020年12月27日出生於新加坡動物園，體重約138.6公斤。7月25日上午「Arhaa」不到一分鐘時間就進了運輸箱籠，新加坡動物園團隊對牠的表現給予高度肯定，Arhaa性格穩定、對保育員並不會出現明顯的敵意（不太會哈氣），這也讓牠在配合保育員的運輸工作中展現極佳的適應力與信任感。

園方表示，期待「Arhaa」能「虎如其名」以寧靜致遠寓意，為域內及域外的馬來虎族群帶來翻轉物種瀕危趨勢的永續未來。此外，每年的7月29日是國際老虎日，旨在提升社會大眾對保育野生老虎及其棲息地的意識及採取保育行動。呼應國際老虎日，台北動物園今在熱帶雨林區馬來虎活動場旁（亞洲象涼亭）於10:40、14:40、17:10進行「『虎CARES』快閃教育活動」，歡迎大小朋友一起來認識老虎。

台北市立動物園今（26日）宣布，新加坡動物園的3歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，期望未來園內的雌虎「Shima」進行配對。（台北動物園提供）

台北市立動物園今（26日）宣布，新加坡動物園的3歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，期望未來園內的雌虎「Shima」進行配對。（台北動物園提供）

台北市立動物園今（26日）宣布，新加坡動物園的3歲半的雄性馬來虎「Arhaa」7月25日晚間順利抵台，期望未來園內的雌虎「Shima」進行配對。（台北動物園提供）

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