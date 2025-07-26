新埔鎮表揚模範父親 客運運將詹金倉守護家鄉33載 受鄉親肯定

新竹縣新埔鎮模範父親詹金倉，是很多新埔鄉親親子間熟悉的客運好運將。（記者黃美珠攝）

2025/07/26 13:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮今天早上表揚20名2025年的全鎮模範父親，其中由公所推薦的90歲、國中退休老師曾建燈，春風化雨41載，教出了多名新埔鎮長與縣議員。至於上寮里推薦的75歲「資深」客運運將詹金倉，在當年的新竹客運新埔站服務33年，行駛路線就環繞著家鄉，很多鎮民小時候搭他的公車上下學，後來結婚生子，也帶著小孩搭他的公車，備受鄉親肯定，因此獲推薦為新埔鎮的模範父親代表，將接受縣府公開表揚。

90歲退休老曾建燈 教出多名鎮長

各里模範父親包括新埔里姚坤炎、新生里謝有政、新民里鄭京明、田新里彭紹達、旱坑里楊德木、五埔里林肇熙、四座里陳源宏、照門里陳進青、清水里吳祥光、鹿鳴里范光勇、新北里呂星貴、巨埔里鄧慶火、內立里彭興榮、寶石里錢彥楠、文山里詹招禎、下寮里羅煥德、南平里黃慶乾、北平里林來富。

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詹金倉對自己榮膺全鎮的代表要接受縣府表揚，開心說「很榮幸、也很驚喜」。鎮長陳英樓稱讚他不僅教養4名子女有成，個個碩士且在職場表現傑出，他還是很多鎮民熟悉的新竹客運運將，很少人沒有接受過他的服務。

詹金倉說，他記得有個媽媽，小時候搭他的車上下學，後來結婚了，牽著兒子也搭他的車，他也從一開始的年輕小伙子，搖身一變，成了搭車小乘客口中的「阿公」。

新竹縣新埔鎮90歲退休老師曾建燈（中）是今天受表揚的最年長模範父親，鎮長陳英樓（左2）等多名政治人物都是他的學生。（記者黃美珠攝）

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