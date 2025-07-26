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    首頁　>　生活

    澎湖原住民日歡慶活動 多元文化在澎湖深耕、發芽

    澎湖縣長陳光復到場，與原住民朋友提前歡慶原住民日。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復到場，與原住民朋友提前歡慶原住民日。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/26 12:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為響應每年8月1日的「原住民族日」，提前於今（26）日在勞工育樂中心舉辦慶祝活動，邀集在地原住民朋友齊聚一堂，以傳統族服展演、舞蹈表演及原鄉風味美食，展現原住民族豐富多元的文化底蘊，度過充滿認同與自豪的美好時光。

    澎湖縣長陳光復以大家長身份到場與原住民朋友同樂，他指出，原住民族日不僅是一場慶典，更是一場文化的深度對話與認同的延續。澎湖縣有791位原住民，他們離鄉背井來到澎湖努力生活，跨越語言、文化的隔閡，為地方注入多元色彩與活力。「我們都是一家人」，無論來自哪一族群、哪一個原鄉，只要生活在澎湖，都是我們珍貴的鄉親。

    由於「澎湖縣原住民部落」位於東文澳的建物，因年久而出現塌陷，陳光復指示民政處協助覓地蓋專屬的原民文化館，未來讓旅居澎湖的族人有完善的空間館舍，滿足文化傳承的需求。他表示，縣府將持續致力於保障原住民權益、推動族群平等，讓每位鄉親都能在這片土地上安居樂業、安心成長。

    活動現場有原住民傳統服飾展演，讓民眾近距離欣賞圖騰紋飾與織藝之美，更安排原民青年隨音樂旋律載歌載舞，展現族群生命力。並推出以原鄉食材烹調的傳統美食及搗麻糬體驗，讓參與者以味蕾認識原住民文化的精緻與細膩。現場也結合多元宣導資源，有國民年金權益、原住民教育與家庭教育宣導，並推廣心理健康、貸款創業輔導及經營管理等實用資訊，協助原民朋友提升生活知能與自我成長。

    原住民載歌載舞，歡慶屬於自己的節日。（澎湖縣政府提供）

    原住民載歌載舞，歡慶屬於自己的節日。（澎湖縣政府提供）

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