技職不是備案是主航道 「技職怪獸」陪孩子玩中學

技職永續方舟在斗南首航現場有各項技職實作體驗。（記者黃淑莉攝）

2025/07/26 12:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕少子化及產業變遷衝擊下，技術型人才需求大增，為提升民眾對技職教育認同，協助孩子發掘興趣、適性發展，培育更多「技職怪獸」，教育部結合雲林科技大學、自然科學博物館、雲林縣府與地方產業今（26）日在斗南啟動「技職永續方舟」，現場有各項技職實作探索，吸引許多家長及學生參與。

現場有雷雕、貼紙轉印、刺繡、植栽組盆、立體昆蟲模型組裝、紅茶與包種茶製程等體驗，每一項都很有趣味與專業，讓與會家長及學生都能透過「看得見、玩得到、做得出」親手實作體驗。

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雲科大永續發展與社會實踐研究中心主任張文山表示，技職永續方舟目的是打造一個讓學生探索、實踐的平台與執行策略，結合OMO「線上線下融合（Online Merge Offline）」學習模式，將科博館、斗南七號倉庫打造形成技職永續基地，學生可透過線下體驗、線上集點學習的模式，變成一連串島鏈探索、發掘興趣，進而適性選擇技職進路。

張文山說，過程中各群科會有不同「技職怪獸」協助，學習技職群科知識及精神，透過多元的探索與數位內容，引領他們找到興趣及技能，也翻轉社會對技職的舊有印象，讓「技職不是備案，而是未來主航道」。

技職永續方舟在斗南首航現場有各項技職實作體驗。（記者黃淑莉攝）

技職永續方舟在斗南首航現場有各項技職實作體驗。（記者黃淑莉攝）

教育部攜手雲林科技大學、科博館推動技職永續方舟在斗南啟航。（記者黃淑莉攝）

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