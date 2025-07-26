天文大潮漸退 屏東縣府強化排水 居民笑盼「東港威尼斯觀光季」

屏東天文大潮漸退 縣府強化排水措施。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/26 12:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東東港年度天文大潮進入尾聲，卻仍在今（26）晨於船頭、東津及東隆里等低窪地區造成局部積淹水，連續5天水患讓居民苦不堪言。當地居民苦笑表示，與其無奈面對淹水，不如轉化劣勢，乾脆舉辦「東港威尼斯觀光季」，邀請遊客體驗水上活動，苦中作樂。屏東縣政府則積極應對，強化排水設施並提前部署移動抽水機，力求降低災害影響，承諾未來持續改善沿海低窪地區排水系統。

今年的天文大潮因熱帶低壓帶影響，海水倒灌更顯嚴重，溢淹時間較往年延長。居民指出，前幾天暴潮自清晨5點開始，從水溝湧出後水量迅速增加，漫過路面，水位最高達20公分，低窪處甚至積水盈尺，行人寸步難行。東港大成路等重點區域受創尤重，居民生活大受影響。縣府水利處事前已針對東港鎮、新園鄉佈設移動抽水設施，並與公所合作清淤下水道與排水系統，盼將損害降至最低。

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面對反覆的淹水窘境，東港居民展現幽默與韌性，提出「苦中作樂」的創意點子。有人建議趁退潮前舉辦「水上大麻將」或「馬路SUP大賽」，甚至打造「水上辦桌」，將淹水劣勢轉為觀光特色，吸引遊客體驗「東港威尼斯」的獨特風情。居民笑稱，既然無法避免淹水，不如笑著面對，流淚也要有創意。這樣的點子雖帶調侃，卻也反映居民對長期淹水問題的無奈與期盼。

屏東縣政府強調，天文大潮影響預計至明日（27日）告一段落，縣府已針對大成路等重點區域加強抽排水作業，並承諾未來將持續改善排水設施，降低沿海地區淹水風險。水利處處長江國豐表示，縣府將與公所保持密切聯繫，加速清淤與設施升級，盼讓居民早日免於水患之苦。

屏東天文大潮漸退 縣府強化排水措施。（記者蔡宗憲攝）

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