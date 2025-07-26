橋頭新市鎮預定地發現瀕危環頸雉 民間辦賞鳥活動提三訴求

高雄鳥會總幹事林昆海在橋頭新市鎮第3期的農地，發現瀕危二級保育類的環頸雉。（林昆海提供）

2025/07/26 13:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕環團與動保團體在高雄橋頭新市鎮預定地，發現瀕危二級保育類的環頸雉，今天（26日）舉辦賞鳥活動，疾呼搶救環頸雉，並提出橋頭1-1號道路取消或改道等三項訴求。

森林城市協會理事長莊傑任指出，橋頭新市鎮第3期面積219公頃，近期高市府啟動都計變更，會破壞100公頃以上的森林與近百公頃的農地，且1-1道路會切過熱門觀光景點橋頭糖廠與環頸雉棲地，造成糖廠周邊生態、文史景觀極大破壞。

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莊傑任與高雄鳥會總幹事林昆海於現地勘查時，在新市鎮第3期的農地與森林裡，發現瀕危二級保育類的環頸雉。林昆海表示，環頸雉俗稱啼雞，是台灣三種特有種雉科，唯一出現在平原農地的種類，與琵嘴鷸、黑嘴端鳳頭燕鷗等鳥類被列為極度瀕危 ，瀕危程度更超越山麻雀、草鴞。

莊傑任強調，環頸雉不會高飛，橋頭糖廠周邊森林與農地，可能是橋頭一帶最後的環頸雉棲地，若僅是開闢1-1道路，會導致棲地破碎化影響其族群生存；若變更為建地，則族群將完全消失。

環團提出三項訴求，第一、橋頭1-1號道路取消或改道，避免切割環頸雉棲地；第二、橋頭新市鎮第三期無急迫性，無限期暫緩開發；第三、橋頭糖廠周邊保育類棲地畫設保育利用（如保護區、都市森林浴場），容積向外調配。

內政部國土署將於7月31日上午，在國土署南區都市基礎工程分署召開本案審議會議，環團呼籲民眾能針對本案陳情，並與會表達意見。

環團與動保團體今天舉辦賞鳥活動，疾呼搶救環頸雉。（記者葛祐豪翻攝）

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