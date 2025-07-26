經費到位！台南新化體育公園田徑場PU跑道 將投入3000萬改善

新化體育公園田徑場的PU跑道已老舊，將投2950萬元改善。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/26 11:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區體育公園內的田徑場PU跑道，是內圈周長400米的標準賽事規格，因鋪設年代已久，不僅老舊，也缺乏彈性，容易造成愛好運動的民眾跌倒、受傷，成功向中央爭取補助，將投入近3000萬元進行改善，經費到位，工程即將啟動，預計年底完完。

新化體育公園PU跑道的改善經費，由民進黨立委林宜瑾與林俊憲聯手向中央爭取補助，加上市府配合款，著手推動，相關的前置作業已就緒，可望於8月份開工，完成後，可為當地鄉親提供更優質的運動場域。

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區長李義隆表示，體育公園內的田徑場地，規劃有標準規格的8條賽道，深受運動愛好者歡迎，無論跑步、健走，都相當適合，只是鋪設迄今已30年，面層老化，已缺乏彈性，PU顆粒脫落，摩擦力不足，有的甚至龜裂、破損，容易讓運動的民眾跌倒、受傷，改善有其急迫性。

李義隆指出，將投入2950萬元的經費進行跑道更新，另外，周邊排水也將一併改善，優化整個環境設施，造福地方鄉親，再配合即將落成的特色遊戲場，體育公園的使用品質會加倍提升。

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