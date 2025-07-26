為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    經費到位！台南新化體育公園田徑場PU跑道 將投入3000萬改善

    新化體育公園田徑場的PU跑道已老舊，將投2950萬元改善。（記者吳俊鋒攝）

    新化體育公園田徑場的PU跑道已老舊，將投2950萬元改善。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/26 11:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區體育公園內的田徑場PU跑道，是內圈周長400米的標準賽事規格，因鋪設年代已久，不僅老舊，也缺乏彈性，容易造成愛好運動的民眾跌倒、受傷，成功向中央爭取補助，將投入近3000萬元進行改善，經費到位，工程即將啟動，預計年底完完。

    新化體育公園PU跑道的改善經費，由民進黨立委林宜瑾與林俊憲聯手向中央爭取補助，加上市府配合款，著手推動，相關的前置作業已就緒，可望於8月份開工，完成後，可為當地鄉親提供更優質的運動場域。

    區長李義隆表示，體育公園內的田徑場地，規劃有標準規格的8條賽道，深受運動愛好者歡迎，無論跑步、健走，都相當適合，只是鋪設迄今已30年，面層老化，已缺乏彈性，PU顆粒脫落，摩擦力不足，有的甚至龜裂、破損，容易讓運動的民眾跌倒、受傷，改善有其急迫性。

    李義隆指出，將投入2950萬元的經費進行跑道更新，另外，周邊排水也將一併改善，優化整個環境設施，造福地方鄉親，再配合即將落成的特色遊戲場，體育公園的使用品質會加倍提升。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播