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    救助再加碼！彰化香莢蘭納入農損補助 最高可領4.1萬

    社頭鄉香莢蘭園區農損嚴重。（縣府提供）

    社頭鄉香莢蘭園區農損嚴重。（縣府提供）

    2025/07/26 11:04

    〔記者張聰秋／彰化報導〕這個月初丹娜絲颱風與七八水災重創中南部農業，彰化縣也很慘，彰化縣政府經農業部核定，已陸續公告多波農損救助品項與地區。今天（26日）再公布第4波，新增社頭鄉香莢蘭列入現金救助與低利貸款地區，使得全縣農作超過9成都可獲補助。

    農業部昨天（25日）公告，香莢蘭受災程度已符合農業天然災害現金救助標準。只要損失率達20%以上，即可依規定申請每公頃4萬1,000元的現金救助。

    縣府提醒農民，今天起至8月8日止，請儘快攜帶身分證、印章、農會存簿、土地所有權狀或使用同意書等文件，向土地所在地公所申報受災。

    此外，香莢蘭也同步列入農業天然災害低利貸款地區。農民若有資金需求，可向公所申請災損證明書，並在核發日起15日內，檢附證明及復耕計畫書等資料，向當地農會提出貸款申請。

    縣長王惠美表示，極端氣候導致災情頻傳，農民若發現作物受損，應立即通報當地公所。縣府將會同農糧署、中區改良場與地方公所組成勘災小組，確認災損後，儘速向農業部爭取協助，減輕農友損失。

    農業部公告社頭鄉香莢蘭納入7月丹娜絲颱風及七八豪雨農業天然災害現金救助地區。（縣府提供）

    農業部公告社頭鄉香莢蘭納入7月丹娜絲颱風及七八豪雨農業天然災害現金救助地區。（縣府提供）

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