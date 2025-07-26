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    屏東夏日狂歡祭童話冰宮免費票 28日起改每天下午2點一次發放

    屏東夏日狂歡祭童話冰宮7月28日起將改為每天下午2點「一次性發完」所有梯次票券。（屏東縣政府提供）

    屏東夏日狂歡祭童話冰宮7月28日起將改為每天下午2點「一次性發完」所有梯次票券。（屏東縣政府提供）

    2025/07/26 10:50

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府舉辦的「夏日狂歡祭」童話冰宮，每日吸引大量民眾排隊，近期午後高溫炎熱與雷陣雨頻繁，縣府決定自28日起調整票券發放機制，除每週三為整修日外，改為每天下午2點「一次性發完」所有梯次票券，每梯次人數統一調高到80人，增加入場人數。

    縣府傳播暨國際事務處表示，童話冰宮原本1天開放2次索票，分別為下午2點及5點，因為人數太多，每天大排長龍，為考量民眾安全及方便，自28日起調整為每天下午2點一次性發完票券。

    童話冰宮參觀人數，週日至週四開放10梯次，週五週六開放至12梯次，原本每梯次70人，週五、六、日增為80人，但為了讓更多民眾有機會體驗零下10度C的清涼，票券數量也同步調整，統一改為每梯次80人，民眾領票每人最多可領2張，也呼籲大家不要轉售票券，將持續由警方加強巡場稽查，若查獲違規行為，將依據社維法相關規定裁處。

    傳播處說，屏東夏日狂歡祭今年規劃五大主題，包括「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」，皆深受許多親子和遊客喜愛，由於戶外遊具將視天氣情況彈性開放，建議民眾出發前留意官網公告，掌握最新資訊。

    屏東夏日狂歡祭民眾大排長龍索票。（屏東縣政府提供）

    屏東夏日狂歡祭民眾大排長龍索票。（屏東縣政府提供）

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