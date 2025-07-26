馬公市第二屆麻將大賽 西衞社區活動中心開戰

馬公市第二屆麻將大賽，在新西衞活動中心舉行。（記者劉禹慶攝）

2025/07/26 11:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所今（26）日在西衛新活動中心舉辦「第2屆麻將大賽」隆重開幕，吸引逾200位年滿45歲的市民報名參加，橫跨中壯年到銀髮世代，近50桌同場競技，現場氣氛熱烈。市公所推動健康休閒與社區交流，今年特別下修參賽年齡門檻，讓更多市民朋友一同參與，展現跨世代共融的城市活力。

值得一提的是，去年麻將大賽前8名選手，今年有6位再度參賽，展現選手們對賽事的高度認同與熱情，也為賽事增添經驗傳承與競技延續的意義。今年參賽者當中，最高齡為27年次的陳守千先生與28年次的葉德榮先生，最年輕則有69年次5位，60至69年次共36位，從高齡到中壯年皆踴躍響應，充分體現全齡參與、世代共融的賽事特色。

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本屆賽事規劃高額獎金，冠軍可獲得新台幣10000元，亞軍8000元、季軍6000元，第4名5000元，第5至第8名分別為4000、3000、2000及1000元，並頒發獎牌。開幕典禮由市長黃健忠主持，澎湖縣政府參議洪棟霖、社會處長周柏雅、市代會主席歐銀花、代表黃旭輝、吳武宗、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人到場，

馬公市長黃健忠表示，麻將是國人熟悉且益智的休閒活動，不僅有助於增進邏輯思考、專注力及手眼協調，更能促進社區情誼。市公所將持續辦理多元健康活動，營造友善社區環境，鼓勵市民走出家門、積極參與，提升生活品質，共同打造有溫度、有向心力的馬公市。

前馬公市長葉竹林，也下場展開友誼賽。（記者劉禹慶攝）

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