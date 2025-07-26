12年陪伴弱勢就業 美女就業服務員賴怡君獲社安網表揚

竹北就業中心就業服務員賴怡君以12年如一日的用心及專業，陪伴弱勢者走過求職低谷。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/26 10:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕用心找對位子，為弱勢求職者擺渡前行！美女就業服務員賴怡君12年來陪伴弱勢就業，成為成勞動部唯一獲社安網績優表揚就服員！

衛福部今舉辦強化社會安全網績優人員及團體頒獎典禮；來自勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心的就業服務員賴怡君，以12年如一日的用心及專業，傾聽弱勢對象的需求，整合跨單位資源，協助他們「找對位子」，陪伴弱勢者走過求職低谷，幫助他們實現經濟自立與生活穩定，更為無數家庭重啟生活的希望，成為勞動部今年唯一獲獎人員，也是表揚名單中唯一的就業服務員。賴怡君謙虛表示，這份肯定不只是屬於她，更是對團隊最大的鼓勵，她感恩每位一起努力的夥伴，讓大家能在服務的路上彼此成就！

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因搬遷至新竹的緣故，賴怡君從人事行政轉換跑道，投入就業服務領域，從「管好公司的人」轉為「幫助社會上的人」；前輩的一句話「幫助一位失業者，就等於幫助一個家庭」，成為她的使命感，更變成她投入就業工作的動力。12年來，她深入新竹偏鄉如寶山、峨眉、北埔與竹東等地，陪伴超過3千名弱勢者重新站穩腳步，用行動實踐同理與關懷，成為無數弱勢求職者心中的職涯引路人。

在一場外展宣導中，賴怡君接觸一位曾任製造業主管的中高齡男性，因重病離職，雖病情稍穩，仍渴望重返職場，卻因體力大不如前，加上身障難以順利就業；賴怡君細心評估後，協助他申請臨時工作津貼，並媒合至學校擔任短期行政支援。期間她持續追蹤關心，並鼓勵他循序漸進。計畫結束後，賴怡君為他轉介至另一所學校擔任正式的總務行政工作，自去年4月穩定就業至今。他感動地說：「原以為這輩子再也不能工作，沒想到真的回來了！」

一份穩定的工作，對一個家庭而言，不只是經濟支柱，更是生活的希望。賴怡君也曾協助一戶全家皆為聽障的家庭穩定就業。爸爸因職場不友善而離職，她耐心傾聽需求，親自走訪鄰近工廠，成功媒合穩定的組裝工作，至今已任職2年。接著18歲的兒子也希望投入服務業，她多次與雇主溝通，細心說明他的優勢與特質，順利安排至手搖飲店後台已穩定工作兩年。之後媽媽也來求職，因需照顧發展遲緩的幼兒，賴怡君評估後協助安排彈性兼職的洗碗工作，讓她能兼顧家庭與生活。從傾聽、評估、陪伴到媒合，她用真誠與專業陪伴這個家庭，走過難關，重新站穩腳步。

桃竹苗分署長賴家仁表示，賴怡君長期投入高關懷就業輔導工作，不僅專業水準卓越，且充滿熱忱。此次獲獎不僅是對她個人努力的充分肯定，也彰顯勞動部在社會安全網中所扮演的關鍵角色。

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