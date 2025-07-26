緣起相遇時！內政部單身聯誼7/28開放報名 提供穿搭形象課

內政部114年「緣起相遇時」單身聯誼活動將於9、10月辦理最後5梯次、共400位名額。（內政部提供）

2025/07/26 10:19

〔記者李文馨／台北報導〕內政部114年「緣起相遇時」單身聯誼活動將於9、10月辦理最後5梯次、共400位名額，只要年滿18歲、在台設有戶籍的單身者7月28日中午起可至專屬網頁報名。內政部表示，為協助參加者展現個人魅力，內政部特別提供每人一堂服裝穿搭形象課程。

內政部表示，5梯次分別在新北、臺中、宜蘭、臺北及嘉義等地辦理，行程包含9月6日「藝起拉胚 幸福成形」品味擂茶、手拉胚陶藝體驗；9月7日「四角林咖啡香 愛情悄悄來」蝶谷巴特創意拼貼、手沖咖啡體驗；9月20、21日「棲蘭森情 天送幸福」走訪天送埤車站、漫遊棲蘭森林遊樂區、浮游花手作；10月18日「陽明秘境 野餐傳情」陽明書屋導覽、湖畔野餐；10月19日「檜來嘉驛 幸福脫單」手作檜木冰箱貼、搭乘檜木列車等遊程，各梯次主題豐富有趣，提供單身者選擇有興趣的活動參加。

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內政部指出，參加者須繳交的費用為1日遊1440元，或2日遊4160元，活動費用已由內政部補助2成。此外，為協助參加者展現個人魅力，內政部特別提供每人1堂服裝穿搭形象課程（實體或線上），提升整體自信與儀態。

內政部也說，為鼓勵參加者於活動結束後，保持聯絡、一起出遊，每月抽出烘焙、電影套票及咖啡券等約會好禮，為聯誼活動緣分延續下去，各梯次活動內容，請至「內政部114年『緣起相遇時』單身聯誼活動」專屬網頁瀏覽查詢。

內政部表示，今年單身聯誼活動自5月下旬開辦迄今已完成6梯次，短短2個月已促成101對配對成功，雙方進一步認識交往。內政部近日也接獲去年參加者分享結婚喜訊，身為月老的內政部同感喜悅，特別致贈第1對新人黃金對戒1錢的賀禮，期盼能收到更多有情人終成眷屬的好消息。

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