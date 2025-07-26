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    鋰電池丟垃圾車險釀災 宜蘭加嚴破袋檢查

    經查發現，這起意外的元凶竟是「鋰電池」，環保局要求清潔隊即日起加嚴垃圾破袋檢查。（宜蘭縣環保局提供）

    經查發現，這起意外的元凶竟是「鋰電池」，環保局要求清潔隊即日起加嚴垃圾破袋檢查。（宜蘭縣環保局提供）

    2025/07/26 10:07

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市日前傳出垃圾車悶燒，車內不斷竄出濃煙及惡臭，經查發現元凶竟是「鋰電池」，幸未造成人員傷亡；為避免類似情形再度發生，宜蘭縣環保局要求各鄉鎮市清潔隊即日起加嚴垃圾「破袋檢查」，未落實垃圾分類，將依廢棄物清理法處以1200至6000元罰鍰，確保垃圾收運安全。

    這起垃圾車悶燒、冒煙的虛驚事件，發生在22日下午，幸清潔隊員處置得宜，緊急停車將垃圾全數倒在路邊，清空垃圾車尋找火源，同時使用滅火器撲滅，幸未爆炸釀成更大災害。

    經查，這起意外竟是有人將「鋰電池」丟入垃圾車內。宜蘭縣環保局表示，宜縣自107年9月起已公告應使用透明垃圾袋盛裝垃圾，方便清潔隊員目視檢查，因應這起事件，環保局要求各公所清潔隊加嚴破袋檢查，針對屢勸不聽者，可依廢棄物清理法處以罰款。

    宜縣環保局指出，民眾圖一時方便，將危險物品（如瓦斯罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑及噴漆罐等高壓容器；鋰電池及行動電源等乾電池）混入一般垃圾，這些物品在垃圾壓縮、摩擦過程極易引發火災，此外，金紙燃燒後之餘燼，也應充分澆水冷卻後再丟棄。

    宜縣環保局長許嘉琦表示，為保障清潔隊作業安全及加強民眾落實垃圾分類，環保局已規劃與安排人力，即日起會同各公所清潔隊進行沿線破袋檢查，請民眾落實使用透明塑膠袋裝垃圾，並將垃圾依「一般垃圾」、「資源回收」、「廚餘」分三類，交由垃圾車及資源回收車收運。

    清潔隊員緊急停車將垃圾全數倒在路邊尋找火源，同時使用滅火器撲滅，幸未爆炸釀成更大災害。（宜蘭縣環保局提供）

    清潔隊員緊急停車將垃圾全數倒在路邊尋找火源，同時使用滅火器撲滅，幸未爆炸釀成更大災害。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭市日前傳出垃圾車悶燒，車內不斷竄出大量濃煙及惡臭，讓人心驚。（資料照）

    宜蘭市日前傳出垃圾車悶燒，車內不斷竄出大量濃煙及惡臭，讓人心驚。（資料照）

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