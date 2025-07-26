澎湖發現台灣新紀錄三角蝕菱蟹 一度誤以為是粗糙蝕菱蟹

原本判斷為粗糙蝕菱蟹，經水試所澎湖中心確認為台灣新紀錄種─三角蝕菱蟹。（水試所澎湖中心提供）

2025/07/26 09:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖風櫃漁民今年7月3日在俗稱的「北淺」海域，以底延繩釣作業時，意外釣獲一尾體型碩大的菱蟹科蟹類，一度被判斷為粗糙蝕菱蟹，因不具經濟價值，漁民轉送水試所澎湖中心。但細長的螯足及全身布滿的棘刺，與粗糙蝕菱蟹迥異，經鑑定後，確認為台灣新紀錄─三角蝕菱蟹。

台灣位處於印度-西太平洋種源中心的邊緣地帶，受溫暖的黑潮（黑潮支流）與南海表層流，與低溫的中國沿岸流交會，加上棲地類型的多樣性與深淺不一生態環境，使台灣海洋具有極高的生物多樣性，台灣已記錄的蟹類相種類計有74科800餘種，澎湖海域的蟹類也近200種。

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全球已記錄的菱蟹科種類計有32屬132種，台灣產菱蟹計有12屬21種（2016年），此次的記錄使台灣菱蟹種類增加至22種。當時漁民透過魚販轉送水試所澎湖中心，一度被判斷為粗糙蝕菱蟹，後由研究人員從細長的螯足及全身布滿的棘刺鑑定後，確認為台灣新紀錄種─三角蝕菱蟹。

菱蟹科的種類多棲息於沙泥質含碎貝殼軟底質或礁岩應底質的淺海域，而三角蝕菱蟹則棲息在較深的海域，體色褐色偏紅色，本種為菱蟹科中體型較大的種類（所漁獲的三角蝕菱蟹背甲寬為15cm）的稀有物種，目前僅於菲律賓有漁獲紀錄。

澎湖風櫃漁民以底拖延繩釣作業，在北淺漁場釣獲台灣新紀錄種。（飛宇水產行提供）

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