新竹尖石甜柿雨害受損嚴重 今起受理農民申請現金救助

新竹縣尖石鄉的甜柿，今年開花期時遭到雨害嚴重，以致產量銳減。（記者黃美珠攝）

2025/07/26 09:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉甜柿從今年4月中旬起到5月上旬遭受雨害，農業部核定公告損失率超過20%的農民，從今（26）日起到8月8日為止，可以透過鄉公所申請現金救助，每公頃救助額度10萬2000元。

縣府農業處表示，尖石甜柿的開花期主要集中在每年的4月到5月，但是今年4月中到5月初不斷降雨，造成甜柿開花受到影響，嚴重受到雨害，已經達到農業天然災害現金救助的標準，使得尖石甜柿被列入今年天災現金救助的項目，每公頃現金救助額度為10萬2000元。

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縣府農業處強調，農業天災現金救助對象必須是符合相關辦法中所定的農民身分，且甜柿損失率達20%以上者，才能申請，且同曆年只能申請1次。

符合前述條件的受災農戶，即日起到8月8日前可以攜帶土地登記謄本，或有效期間的土地委託經營或租賃契約書、身份證及農會存摺等，向尖石鄉公所申辦，縣府則會函文請公所動員人力加速辦理，以協助農民儘速獲得現金救助後復耕。

新竹縣尖石鄉甜柿遠近馳名，但因今年開花期期間遭到雨害嚴重，被列為近期農業天災現金救助的項目，今起受理農民申請。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉甜柿因為雨害，已被農業部公告列入農業天災現金救助項目，今起到8月8日受理農民申請。（記者黃美珠攝）

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