雨彈來襲一路下到8月初 專家：防劇烈天氣、致災降雨

氣象專家指出，今日起至下下週日台灣處於大低壓帶中，加上下週將有季風環流的西南季風進入台灣附近，預估中南部會持續有雨，且會一路下到8月初去！（圖擷自臉書「林老師氣象站」）

2025/07/26 09:35

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今起台灣處於大低壓帶中，加上下週西南季風進入台灣附近，預估中南部持續有雨，且一路下到8月初！至於北部及東部也持續有局部短暫雷陣雨。專家也提醒，下週二至週五須留意「劇烈天氣」以及致災性降雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日起至下週一，受低壓帶影響，環境吹西南風，加上北方仍有熱帶性低氣壓殘餘水氣，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區也有局部較大雨勢發生機會；其它地區維持為多雲天氣，午後則有局部短暫雷陣雨。

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「林老師氣象站」預估，下週二起台灣處於大低壓帶中，環境吹西南風，水氣偏多，迎風面的中南部地區整日不定時都有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會；而其它地區則為多雲天氣，午後會有局部短暫雷陣雨發生。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週一受「季風環流」影響，西半部有局部陣雨或雷雨，伴隨較大雨勢，東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。今日沿海偶有強陣風，各地高溫約32度至34度。

吳德榮表示，下週二至週五季風環流的西南季風進入台灣附近，大氣不穩定，為中南部多雨型態，有局部陣雨或雷雨，午後影響範圍擴大，其中並有小範圍「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生的機率，易致災、應注意。至於背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」及最新歐洲模式模擬顯示，颱風「柯羅莎」在關島北方海面持續增強中，不過主要路徑偏北而行，對台無影響。

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