9縣市豪、大雨特報！低壓帶影響 中南部整天有雨

中央氣象署指出，今天（26日）受低壓帶影響，環境吹西南風，西半部地區降雨機率高，尤其中南部地區整日不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（資料照）

2025/07/26 06:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（26日）受低壓帶影響，環境吹西南風，西半部地區降雨機率高，尤其中南部地區整日不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，氣象署今晨對台中至屏東等9縣市發布豪雨、大雨特報，其中嘉義縣為豪雨特報範圍。至於北部地區仍受低氣壓殘留水氣影響，有局部短暫陣雨或雷雨，清晨亦有局部大雨出現的機率，東半部地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，編號第7號颱風輕度颱風范斯高於25日上午8時減弱為熱帶性低氣壓，晚間8時進一步減弱為低氣壓；第8號輕度颱風竹節草，晚上8時中心位於鵝鑾鼻東南東方250公里之海面上，向北北東轉東北進行，即將減弱為熱帶性低氣壓；而第9號輕度颱風柯羅莎晚上8時中心位於鵝鑾鼻東方約2430公里的海面上，由於距離台灣遙遠，對台灣天氣並沒有直接影響。

請繼續往下閱讀...

今日氣溫方面，各地高溫普遍為30至32度，沒下雨時感受悶熱，至於低溫為26至28度。

氣象署提醒，蘭嶼、綠島、桃園至台中、屏東及馬祖局部地區易有平均風6級或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高可來到2至3米左右，海邊活動請注意安全。

此外，週日前適逢年度大潮，台南、高雄、屏東、台東、恆春半島及基隆北海岸、宜蘭沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受低壓帶影響，環境風場轉為偏西風至西南風，西南風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，北部位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日至週一低壓帶影響，環境轉吹西南風，且北方仍有熱帶性低氣壓殘餘水氣，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週二至下週六台灣仍處於大低壓帶中，環境吹西南風，迎風面中南部地區整日不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，而其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一受西南風影響，中南部地區易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區水氣仍多，天氣亦不穩定。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 30 ~ 36 30 ~ 36 30 ~ 36

氣象署今晨也對台中至屏東等9縣市發布豪雨、大雨特報，其中嘉義縣為豪雨特報範圍。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署表示，第8號輕度颱風竹節草，即將減弱為熱帶性低氣壓；而第9號輕度颱風柯羅莎距離台灣遙遠，對台灣天氣並沒有直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法