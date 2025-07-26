07/26各報重點新聞一覽

立法院昨進行司法院大法官人事同意權案記名投票，國民黨團、民眾黨團二度聯手否決7位大法官被提名人。（記者劉信德攝）

2025/07/26 06:52

自由時報

7位大法官全封殺 藍白再度癱瘓憲法法庭

立法院昨進行司法院大法官人事同意權案記名投票，繼去年十二月否決七位大法官被提名人，國民黨團、民眾黨團昨二度聯手否決七位大法官被提名人，等同再次癱瘓憲法法庭。目前大法官僅剩八人，憲法法庭已實質停擺。賴清德總統表達高度遺憾與憂慮，總統府也批評，表決結果造成憲法法庭未能正常運作，導致憲法救濟空窗，損害人民基本權利。

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人民最大 726大罷免今投票 決定24藍委、竹市長去留

台灣今天將迎來史無前例的「大罷免」，本次投票將決定廿四名國民黨立委及一名縣市首長的去留，不僅牽動國會版圖，更影響政局。中選會統計，首波罷免案橫跨北中南東九縣市，立委罷免案投票人共六七九萬九九七七人，新竹市長罷免案投票人則為卅六萬三一一人。

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72議員連署 以色列國會過半挺台

以色列國會友台小組主席杜伯斯基廿三日發布共同聲明支持台灣國際參與，議員泰勒代表執政聯盟率先響應，連署人包括多位副議長在內共七十二位跨黨派國會議員，超過以國國會一二○席的過半席次。外交部昨對以色列國會首度不分黨派共同發聲挺台，表達誠摯感謝。

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聯合報

澳洲開放進口美牛 川普：其他國家注意了

美國總統川普廿四日宣布，澳洲同意開放進口美國牛肉，並指其他不願意進口美國牛肉的國家要注意了；美國貿易代表葛里爾說，美方將持續與貿易夥伴互動，拆除不公平的貿易措施，確保美國不會被擋在關鍵市場之外。

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7大法官人事 柯建銘等26綠委跑票 立院再度全否決

立法院會昨對司法院大法官人事同意權案記名投票表決，藍白聯手全投不同意票，七位被提名人均未通過同意票過半門檻，賴清德總統提名的大法官人事案第二度遭國會全數封殺。其中被提名人陳慈陽、詹鎮榮，民進黨團開放投票，但以黨團總召柯建銘為首，共有廿六名綠委對兩人投下不同意票或無效票。

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中國時報

藍白聯手 大法官人選全遭否決

立法院25日對大法官人事行使同意權，藍白以過半席次，二度封殺賴清德總統提名的7位大法官人選，並喊話總統府下次提名前先與在野黨協商；對此結果，賴總統表達高度遺憾與憂慮，不過，綠營內部也因對被提名人陳慈陽、詹鎮榮有不同看法，最後定調自由投票，近一半綠委不挺賴總統名單。

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泰柬衝突升溫 已釀至少16死

泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫！雙方24日爆發武裝交火後，局勢急轉直下，泰軍25日再出動F-16戰機，接連空襲柬境內4個軍事據點，柬方面則譴責泰軍使用國際禁用的集束彈。泰代總理普譚警告，若局勢繼續升級，跨境交火恐發展成戰爭。不過，普譚也說有信心，衝突不會升級為全面戰爭。

詳見泰柬衝突升溫 已釀至少16死。

大罷免投票今天登場，罷免團體昨重返立法院外濟南路，舉辦「為民主守夜，公民集氣」晚會，大批群眾仍頂著暴雨力挺。（記者陳逸寬攝）

以色列國會友台小組主席杜伯斯基等72位跨黨派過半議員，連署支持台灣參與國際。杜伯斯基今年4月率團訪台，蕭美琴副總統接見。（資料照，總統府提供）

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