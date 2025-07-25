中壢文化公園擬設加壓站 居民憂近幼兒園反對

桃園市府水務局計畫在中壢人口密集的文化公園設內壢揚水站（圖中黃色區域）。（桃市水務局提供）

2025/07/25 23:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區文化里因地勢較低，市府水務局計畫在文化公園內設置加壓站（內壢揚水站），讓污水下水道管線流通順暢，不過公園內運動人數多，加上鄰近幼兒園，地方不同意興建，民代建議設置在工業區自強一路及長春路口路廊帶。對此，水務局今（25）日下午回應，此案尚在研議最終選址，最快2028年動工。

水務局污水促參計畫工程科長鍾淑女說明，中壢文化里地勢南高北低且污水網為重力流，文化公園為該區最低處，需依地勢將污水收集至最低點的文化公園，透過加壓站輸送至台1線上污水主幹道，因此規劃路幅寬敞、距離較短的文化路作為主要管線路徑。

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鍾淑女說，該加壓站土地需求面積需約150平方公尺，以地下化設計並設1座現場控制盤，無噪音無氣味影響，原規劃公園設置，先前會勘周邊居民考量幼兒園及人潮活動居多，易造成出入不便有安全疑慮，目前尚在研議規劃最終選址，最快2028年動工。

在地文化里長張文釧表示，加壓站設置地點鄰近社區大樓、地方活動中心，還有公園及幼兒園，人潮眾多的地方，希望相關單位可以研議，移置到其他比較不會影響周邊的區域設置。

桃園市議員葉明月也接獲里民陳情表示，文化里民都認同設加壓站讓污水加壓送往台1線縱貫路方向，不過當得知選址位置鄰近公托幼兒園，且坐落於人口高度密集住宅區，紛紛表達憂心，經服務處邀相關單位會勘，水務局承諾持續追蹤後續評估與選址變更的可能。

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