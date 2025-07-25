為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄公車亭升級 下半年擬增設200智慧站牌

    高雄公車候車亭汰換工程進度曝光，下半年再爭取補助8000萬元。（記者黃良傑攝）

    高雄公車候車亭汰換工程進度曝光，下半年再爭取補助8000萬元。（記者黃良傑攝）

    2025/07/25 22:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市7月氣溫炎熱，交通局為免乘客等候公車日曬雨淋，完成上半年度公車候車亭汰換工程，下半年度再爭取45座候車亭、30個候車椅、150座站牌增設，以及200個電子紙智慧型站牌，預估需8000萬元預算，已向中央申請待核定。

    交通局表示計畫已經提出，目前中央計畫審查還是進行中，待核定後再進行發包作業，估計順利的話，最快可能會至年底或明年初完成。

    高市今年上半年已完成建置75座候車亭、50座候車座椅，以及150座候車站牌，其中針對捷運及臺鐵沿線轉乘站新設或擴大原有候車亭，包括「臺鐵新左營站」、「臺鐵科工館」、「捷運凱旋站」、「捷運三多商圈站」、「捷運凹子底站」等。

    另部分針對旗津二、三路沿線「旗津國中」站、「海岸公園」站、「鳳天宮」站等新建及汰換老舊候車亭，方便外地遊客於旗津旅遊，也提升在地民眾日常搭乘公車之方便性。

    交通局指出，7月底將再有5座改建候車亭完工使用，持續向中央爭取計畫補助辦理候車亭、候車座椅及候車站牌新設及汰換工程。

    此外，目前全市已設有117座太陽能電子紙智慧型站牌，將向中央爭取申請計畫補助，預計未來再增設200個太陽能電子紙智慧型站牌，以改善部分站點用電申請不易，無法提供即時公車到站資訊問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播