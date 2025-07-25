高雄公車亭升級 下半年擬增設200智慧站牌

高雄公車候車亭汰換工程進度曝光，下半年再爭取補助8000萬元。（記者黃良傑攝）

2025/07/25 22:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市7月氣溫炎熱，交通局為免乘客等候公車日曬雨淋，完成上半年度公車候車亭汰換工程，下半年度再爭取45座候車亭、30個候車椅、150座站牌增設，以及200個電子紙智慧型站牌，預估需8000萬元預算，已向中央申請待核定。

交通局表示計畫已經提出，目前中央計畫審查還是進行中，待核定後再進行發包作業，估計順利的話，最快可能會至年底或明年初完成。

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高市今年上半年已完成建置75座候車亭、50座候車座椅，以及150座候車站牌，其中針對捷運及臺鐵沿線轉乘站新設或擴大原有候車亭，包括「臺鐵新左營站」、「臺鐵科工館」、「捷運凱旋站」、「捷運三多商圈站」、「捷運凹子底站」等。

另部分針對旗津二、三路沿線「旗津國中」站、「海岸公園」站、「鳳天宮」站等新建及汰換老舊候車亭，方便外地遊客於旗津旅遊，也提升在地民眾日常搭乘公車之方便性。

交通局指出，7月底將再有5座改建候車亭完工使用，持續向中央爭取計畫補助辦理候車亭、候車座椅及候車站牌新設及汰換工程。

此外，目前全市已設有117座太陽能電子紙智慧型站牌，將向中央爭取申請計畫補助，預計未來再增設200個太陽能電子紙智慧型站牌，以改善部分站點用電申請不易，無法提供即時公車到站資訊問題。

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