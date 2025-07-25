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    短命颱范斯高2天就消失了！剩竹節草「週六白天就沒了」

    今晚8時，原范斯高減弱的熱帶性低氣壓已消失；台灣附近的竹節草颱風預計明天週六減弱為熱帶性低氣壓。（取自氣象署官網）

    今晚8時，原范斯高減弱的熱帶性低氣壓已消失；台灣附近的竹節草颱風預計明天週六減弱為熱帶性低氣壓。（取自氣象署官網）

    2025/07/25 22:48

    〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風范斯高在今天（25日）上午8時減弱為熱帶性低氣壓，今天晚間8時就消失了；台灣附近僅剩輕度颱風「竹節草」，中央氣象署預測，它在明天（26日）週六白天也將減弱為熱帶性低氣壓、且很快就消失。

    氣象署預報員曾昭誠表示，范斯高在本月23日早上8時形成颱風，今天上午8時減弱為熱低壓、晚上8時就消失，過程的確很快，但氣象署本來就預測它本身不強，成形了也會很快消失。

    另一個輕度颱風竹節草在今天晚間8時的中心位置在北緯21.4度，東經123.3度，以每小時33公里速度，向北北東進行。近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風平均暴風半徑60公里。還有一個輕度颱風柯羅莎則離得更遠，並朝日本南方前進，對台灣無影響。

    曾昭誠說，台灣處在一個大低壓帶內，菲律賓附近還有些熱帶擾動訊號，至於會不會變強、形成熱帶性低氣壓甚至是颱風，就還得再觀察。

    明天（26日）受到低壓帶影響，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；清晨東部及東南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生的機率。

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