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    噱頭？電動車租賃業者印「金門縣高溫補貼券」 縣府澄清：無相關補助

    印有簡體字「金門縣高溫補貼券」的粉紅色小紙單，上面還印有「僅限自由行訪客」及使用的時間區間。（讀者提供）

    印有簡體字「金門縣高溫補貼券」的粉紅色小紙單，上面還印有「僅限自由行訪客」及使用的時間區間。（讀者提供）

    2025/07/25 22:07

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門小三通旅遊線傳出電動車租賃業者印製「金門縣高溫補貼券」，券上雖未署名金門縣政府，手機社群貼文卻有「感恩金門政府」字樣，讓不少遊客誤以為縣府有補助，恐有混淆視聽爭議；對此，金門縣政府今天表示，縣府沒有所謂的「高溫補助」措施。

    遊客反映，小三通廈門碼頭有業者散發印有簡體字「金門縣高溫補貼券」的粉紅色小紙單，上面還印有「僅限自由行訪客」及使用的時間區間，相當陽春；業者將「補貼券」上傳手機通訊軟體「小紅書」，並附上「金門高溫補貼感恩金門政府」等內容，遊客說，此舉恐將補貼券和金門縣政府有所連結，還以為金門旅遊有補貼；還有遊客向常光顧的金門老店抱怨「怎麼沒有給我？」，讓店家哭笑不得。

    小三通單幫客說，這種類似「代券」應是部分電動車業者針對中國觀光客到金門自由行搞的噱頭，1名中客帶1分香菇、螺螄粉到金門的「走路工」約400到500元，直接用「補貼券」換租電動車，大家都省事。

    金門1名資深租車業者憂心，若有人把金門縣政府和高溫補貼錯誤連結，恐怕誤導甚至鼓勵中國觀光客攜帶超量的香菇，甚至螺螄粉入境金門，若再中轉至台灣本島，將直接衝擊台灣香菇市場，希望小三通海關一定要嚴加把關。

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