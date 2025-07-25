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    西嶼外垵三仙塔花火 川流不息車燈照亮沿線道路

    澎湖國際海上花火節，地方特色場三仙塔花火燦爛升空。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節，地方特色場三仙塔花火燦爛升空。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/25 21:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節進入倒數計時！今（25）日舞台延伸至西嶼外垵三仙塔，花火照亮素有小希臘之稱的外垵夜空，而川流不息的車燈，更是讓沿線道路如白晝，熱鬧盛況空前。

    今年澎湖國際海上花火節最後一場地方特色場-西嶼西遊記，在外垵餌砲北方草皮區域舉行，不僅有煙火絢麗綻放，並安排特色市集，同時請來LUXY GRILS啦啦隊互動表演，現場還可收集印章套色明信片、好玩好吃的白膜花生資訊展，挑戰民眾的潮流度與行動力。

    由於人群由四面八方湧入三仙塔，西嶼鄉公所進行落焰管制區、舞台周邊道路封閉、停車場引導等交通措施，晚間7時50分開始封路，不得進出，會場空間停滿後，車輛改至西台古堡停車場或203縣道停車，再搭乘接駁車前往。澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許月里、西嶼鄉長李添進、鄉代會主席蔡建習等人都到場，欣賞長達12分鐘的絕美煙火。

    另外，會場也來了一群特別嘉賓，就是今年西嶼鄉模範父親暨銀髮楷模，模範父親外垵村曾佛就、內垵村薛晚來、赤馬村洪志成、池東村顏揚池、池西村謝中和、大池村顏子明、小門村許富來、竹灣村許得利；銀髮楷模赤馬村鄭啟堂 、池東村朱郭冬齡、池西村盧宏岩、大池村黃清池、竹灣村陳兜、小門村洪陳秋紅。

    LUXY GIRLS啦啦隊現場互動，成為花火外焦點。（記者劉禹慶攝）

    LUXY GIRLS啦啦隊現場互動，成為花火外焦點。（記者劉禹慶攝）

    澎湖各界嘉賓，前往三仙塔與民同樂。（記者劉禹慶攝）

    澎湖各界嘉賓，前往三仙塔與民同樂。（記者劉禹慶攝）

    今年西嶼鄉模範父親與銀髮楷模，成為花火節地方場貴賓。（記者劉禹慶攝）

    今年西嶼鄉模範父親與銀髮楷模，成為花火節地方場貴賓。（記者劉禹慶攝）

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