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    捐血送青菜 台南釋迦節先挽袖做公益

    歸仁區農會將舉辦釋迦節，行銷地方產業，愛心捐血活動率先登場。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區農會將舉辦釋迦節，行銷地方產業，愛心捐血活動率先登場。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/25 20:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁是西部重要的釋迦栽培區，即將進入採收期，農會將於8月中旬舉辦產業文化活動，全力行銷。而週日則先推出愛心捐血，除了鑽石平底鍋的精美禮品之外，並加碼贈送鮮採的青菜、水果，還有蜂蜜、秈米、草莓醬等在地特色作物，鼓勵大家踴躍挽袖做公益。

    歸仁釋迦的栽培集中在崙頂、看西里，以「大目仔」品種居多，面積雖僅62公頃左右，但香甜可口，市場深受歡迎，屬於「小而美」的特色產業。

    由於今年春節後仍持續偏冷，加上日夜溫差過大等，疑受氣候因素影響，到5月下旬，竟出現高比例的植株不見開花、結果，有的還「崩葉」，僅剩枯枝，甚至「敗根」，整個死掉，恐嚴重衝擊收成。

    7月初，歸仁釋迦又遭「丹娜絲」颱風重創，災情雪上加霜，農會初估今年產量已不到以往的一半。

    歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，除了協助田間復建工作之外，也積極籌辦釋迦節產業文化活動，全力推廣地方特色。

    翁淑雲說，今年的活動以「釋fun閃耀、迦倍精彩」為主題，將於8月16日在歸仁文化中心登場，藉由一系列的展演，熱鬧行銷，持續打響地方產業的知名度。

    系列活動由本月27日愛心捐血率先登場，在歸仁區公所前辦理，翁淑雲提到，當天也加碼贈送釋迦節抵用券，與芭樂、木瓜、龍眼，以及各類青菜等有機栽培的蔬果，還有蜂蜜、草莓醬、地瓜冰，獎品豐富，歡迎大家共襄盛舉。

    挽袖捐血者，加碼贈送釋迦節抵用券。（記者吳俊鋒攝）

    挽袖捐血者，加碼贈送釋迦節抵用券。（記者吳俊鋒攝）

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