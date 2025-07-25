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    美國中西部州議會領袖訪台南 鞏固台美夥伴關係

    美國中西部州議會領袖訪問團到訪，台南市長黃偉哲（右7）率市府團隊熱情接待。（台南市府提供）

    美國中西部州議會領袖訪問團到訪，台南市長黃偉哲（右7）率市府團隊熱情接待。（台南市府提供）

    2025/07/25 21:03

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕由美國中西部六州高階政要組成的美國中西部州議會領袖訪問團，今（25）日首度拜會台南市政府，市長黃偉哲熱情接待，雙方就產業、文教等議題交換經驗，在民主共同價值上，展現深化台美地方合作意願。

    訪問團由團長愛荷華州參議院參議長辛可蕾（Amy Sinclair），及共同團長伊利諾州審計長孟紓莎（Susana Mendoza）率領到訪。

    黃偉哲表示，台南不僅是台灣最古老的城市以及台灣的文化首都，同時也孕育最先進的高科技產業，例如台積電和美光科技等國際級大廠都紛紛進駐南部科學園區，他相信雙方在高科技產業的合作潛力十足。他也提到，台南已與多個美國中西部城市締結姊妹市，尤其是深化青年世代的互動。

    辛可蕾參議長強調，美台在貿易與民主價值上是堅定的合作夥伴，台灣人民的熱情也讓她感受到如同回到家的溫暖。孟紓莎審計長則表示，訪團對台灣抱持友好態度，返國後將持續推動更多實質交流，此次走訪台南收穫良多，對台南在地文化印象深刻，期盼未來有機會停留更長時間。

    美國中西部訪問團係由美國伊利諾州、印第安納州、愛荷華州、威斯康辛州、俄亥俄州及密西根州等中西部六州的高階官員、州參、眾議院領袖所組成。訪賓均認同深化地方合作的必要性，同時也受邀出席2025年第8屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽開幕式，以行動展現對體育與小選手的支持，進一步鞏固台美情誼。

    台南市長黃偉哲（右）致贈愛荷華州參議院參議長辛可蕾（左）紀念品，表達城市友誼。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈愛荷華州參議院參議長辛可蕾（左）紀念品，表達城市友誼。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈伊利諾州審計長孟紓莎（左）紀念品，表達城市友誼。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈伊利諾州審計長孟紓莎（左）紀念品，表達城市友誼。（台南市府提供）

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