不倦陪伴40年、照亮學子人生路 成大何月仁獲師鐸獎

成大醫學系副教授何月仁，今年榮獲教育部師鐸獎。（成大提供）

2025/07/25 19:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「成為良醫之前，先做成功的人。」國立成功大學醫學系副教授何月仁，從醫學教育走入學生生命，40年如一日，以熱忱與堅持陪伴無數學子走過難關，今年榮獲教育部師鐸獎肯定。

何月仁長年深耕教學與學生輔導，始終堅信「教學的核心在於啟發與引導，而非教師的光環」。即使多數同儕投入研究領域，她仍選擇以教學為志業，課程設計以「鷹架式」方式循序漸進，幫助學生建構臨床思維。除生物化學等核心課程，她另開設「批判性思考」、「臨床推理」等課程與工作坊，培養學生邏輯力與臨床應用力。

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不只教學，何月仁更是學生心靈的依靠。她曾長期陪伴多位陷入情緒低潮、遭遇家庭變故或人際壓力的學生，透過傾聽、觀察與溫柔對話，一步步引導他們走出困境，重拾學習動力，順利完成學業，如今多已成為醫界主治醫師或醫療團隊要角。

有學生曾在人生最低潮時接受她的輔導，轉而發現新的專業熱情，如今已是產業專業人士或創業負責人。多年過去，這些學生仍與她保持聯繫，視她為人生導師。何月仁說：「教育的影響，從不只存在課堂，也延續在他們生命的每個轉折點。」

何月仁曾獲得星雲大師教育基金典範教師獎、教育部全國通識傑出教師前10、成大教學傑出獎與終身傑出導師獎等多項肯定。她謙遜表示，獲獎是榮耀更是責任，希望能鼓勵更多默默耕耘的教師堅持下去，「只要還有學生願意學，我就會一直站在講台上。」

何月仁與醫學生白袍禮慶賀合影。（成大提供）

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